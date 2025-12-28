Bahis ve şike soruşturması derinleşiyor: Erden Timur’un hesapları inceleniyor!

PODCAST CANLI YAYIN

Türk futbolunda bahis ve şike iddialarıyla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada kritik bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur’un emniyetteki ifade süreci başladı. 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Erden Timur dahil 14'ü futbolcu toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden Timur dahil 24'ü, 3 önce gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Cuma günü gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifadesi alınmaya başlandı.

TİMUR DAHİL 29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

11 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Erden Timur dahil 14'ü futbolcu toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden Timur dahil 24'ü, 3 önce gözaltına alındı.

ERDEN TİMUR'UN HESAPLARINDA ŞÜPHELİ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticisi Erden Timur hakkında yapılan mali incelemelerde; "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçları kapsamında birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemler tespit edildiği ifade edildi.

