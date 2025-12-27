SEDDK'den zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik! 5 araç sınırı geliyor...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca ( SEDDK ) zorunlu trafik sigortasını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin primlerinin tespitinde kullanım türü, aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar özel, 5 araçtan sonra ise tüzel olarak dikkate alınacak.

Otomobil (AA)

5 ARAÇTAN SONRA TÜZEL KİŞİ FİYATLAMASI

Buna göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin primlerinin tespitinde kullanım türü, aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar özel, 5 araçtan sonra ise tüzel olarak dikkate alınır hükmü getirildi. Söz konusu değişiklik ile filo olarak işletildiği halde gerçek kişi gibi bildirim yapılan poliçeler için 5 araçtan sonra tüzel kişi fiyatlaması yapılacak.

Düzenlemeye göre trafik sigortasında tüm araç gruplarında teminat limitleri artırıldı. Buna göre, otomobil araç grubunda 2026 yılı teminat limitleri yüzde 33 artırılarak araç başına maddi 400 bin lira, mağdur başına bedeli 3 milyon 600 bin liraya yükseltildi. Diğer araç gruplarında da söz konusu orana göre güncelleme yapıldı.