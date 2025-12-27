PODCAST CANLI YAYIN

‘Gazze küllerinden doğacak’

Emine Erdoğan, Kalyon Vakfı ve Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen “Kalanlar” Filistin Sergisi’nin açılışında Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, Filistin halkının umut ve direnişle ayakta kaldığını vurguladı.

Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kalyon Vakfı ve Türk Kızılayın işbirliğinde, tarihi Taş Konak'ta düzenlenen "Kalanlar" Filistin Sergisi'nin açılışında konuştu. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Yüzölçümü sadece 365 kilometrekare, yani aşağı yukarı Beykoz ilçesi kadar bir alan ama gelin görün ki bu avuç içi kadar yer, tarihin en kanlı, en vahşi, en sistematik soykırımıyla, hiçbir vicdanın kaldıramayacağı acıların merkezi oldu. İki senede Gazze'de yaklaşık 20 bini çocuk, 70 binden fazla insan katledildi. 56 binden fazla çocuk yetim kaldı, 2 bin 700 aile nüfustan silindi. 13 bin 500 öğrenci, 830 öğretmen, 193 akademisyen, 1500'ün üzerinde sağlık çalışanı öldürüldü. Filistinliler, dipdiri bir imanla 'Allah bize yeter. O ne güzel vekildir' diyorlar. O yüzden hala boyunlarında evlerinin anahtarlarını taşıyorlar. O anahtarlarla bir gün yeniden evlerinin kapılarını açmak için sabrediyorlar. Küllerinden doğacak bir Gazze'ye inanıyorlar. Biz de inanıyoruz. Emine Erdoğan, "Gazze için umudun ve direnişin bir parçası olmalıyız" dedi.

