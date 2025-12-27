Deprem bölgesinde konut seferberliği sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 455 bininci afet konutunun teslim töreni öncesi Hatay'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kurum, "Asrın inşasına, 'Deprem bölgesinin ayağa kalması Türkiye'nin istikbalidir' gözüyle baktık. Tüm bu çalışmaların yanında, asrın inşasının perde arkasında dev bir ekibin emeği var. Son hak sahibi vatandaşımızın da anahtarını teslim ederek annelerimizin sevinciyle, çocuklarımızın neşesiyle, büyüklerimizin duasıyla, 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı' diyeceğiz" dedi.