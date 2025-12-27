PODCAST CANLI YAYIN

Deprem bölgesinde konut seferberliği sürüyor

Bakan Kurum, Faruk Erdem'e bölgedeki çalışmaları anlattı: “Deprem bölgesindeki bu tecrübeyi sosyal konutla 81 ilimizde hızlandıracağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 455 bininci afet konutunun teslim töreni öncesi Hatay'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kurum, "Asrın inşasına, 'Deprem bölgesinin ayağa kalması Türkiye'nin istikbalidir' gözüyle baktık. Tüm bu çalışmaların yanında, asrın inşasının perde arkasında dev bir ekibin emeği var. Son hak sahibi vatandaşımızın da anahtarını teslim ederek annelerimizin sevinciyle, çocuklarımızın neşesiyle, büyüklerimizin duasıyla, 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı' diyeceğiz" dedi.

DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ
Kurum, şöyle devam etti: Şimdi de durmuyoruz, geriye yaslanmıyoruz, 'bitti' demiyoruz. Deprem bölgesindeki tecrübeyi, 81 ilde 500 bin sosyal konutla, kentsel dönüşüm projeleriyle daha da hızlandıracağız. Mazlumların, Suriye'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin de yanında olacağız...

