Bakan Uraloğlu Hatay'da konuştu: "Kaybın karşısında umudu ortaya koyuyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün yalnızca bir anahtar teslim töreni yapmıyoruz. Bugün kaybın karşısında umudu ortaya koyuyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu: Hatay Havalimanı’ndaki tüm çalışmalar 2026'da tamamlanacak

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, Hatay'ın binlerce yıllık tarihiyle, medeniyetleri buluşturan kimliğiyle ve kardeşliğin sembolü olan yapısıyla ülkenin birlik ve beraberliğinin en güzel şekilde yansıtıldığı bir şehir olduğunu belirtti.

"HATAY'DA ÇALIŞMALARI HAYATA GEÇİRDİK"

Bu kadim şehri yeniden ayağa kaldırmaya gayret ettiklerini ve kaldırdıklarını vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu: