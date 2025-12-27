PODCAST CANLI YAYIN

81 ilden Filistin katliamına “dur” mesajı

Milli İrade Platformu tarafından Filistin’deki katliama “dur” demek için 81 ilin merkez camilerinden Cuma namazı sonrasında 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde düzenlenecek Filistin eylemine çağrı yapıldı.

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca Türkiye'nin 81 ilindeki merkez camiilerinden Cuma namazı sonrasında çağrı yapıldı.

400'Ü AŞKIN STK OLACAK
İstanbul Eyupsultan Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrasında İstanbul Gençlik Vakfı TÜGVA Eyüpsultan ilçe Başkanı Serhat Yörür açıklama yaptı.
Eyüpsultan Camii'nin önünde TÜGVA tarafından düzenlenen Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüşe çağrı açıklamasını okuyan TÜGVA Eyüpsultan İlçe başkanı Serhat Yörür, "Gazze'de 2 yılı aşkındır süren insani yıkımın, uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı bir araya geleceğiz. Uluslararası kuruluşların yayımladığı güncel raporlara göre, Gazze'deki insani tablonun halen kırılgandır. Gazze'de hayatta kalma mücadelesi verilmektedir. Uluslararası hukuk güçlüye kalkan, zayıfa verilen sus payı olmamalıdır. İnsan hakları söylemi yalnızca rahat coğrafyaların dekoru olarak görülmemelidir. Bugün Gazze'de sivillerin korunması, sağlık sisteminin ayakta tutulması, gıda ve suya erişim gibi en temel başlıklar hala tartışma konusuysa, burada yalnızca bir kriz değil, aynı zamanda uluslararası düzenin itibar kaybı yaşanmaktadır." Yörür, Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe destek çağrısı yaparak, "Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla, kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl çağrımızı yineliyoruz. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz. Yeni yılın ilk mesajını dünyaya Galata'dan veriyoruz." ifadesini kullandı.

