3 yılda 455 bin 357 konut ve işyeri tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde "Asrın Felaketi"nin neden olduğu yıkım, "Asrın İnşası" ile ortadan kalktı. Başkan Erdoğan'ın katılacağı "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program, bugün Hatay'da gerçekleştirilecek. Törende canlı bağlantılar ile Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.

HATAY AYAĞA KALKTI

En büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, bugün 55 bin 681 bağımsız bölümün teslim edilecek. Kentteki toplam teslim edilen bağımsız bölüm ise 153 bin 755'e ulaşacak. 3 yılı aşkın sürede yeni evlelerine kavuşan vatandaş sayısı 2 milyona ulaşacak. Depremlerde 80 santimetre çökme yaşanan İskenderun Sahili de yeniden inşa edildi. Türkiye'nin en büyük sahili olarak eski günlerine kavuşturuldu.