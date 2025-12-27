3 yılda 455 bin 357 konut ve işyeri tamamlandı
Devlet, asrın felaketi sonrası seferber oldu. Yıkılan 11 ilde şantiyeler kurdu. Başlatılan ‘asrın inşası’ ile bölge ayağa kalktı. Bugün Hatay’da Başkan Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak anahtar teslimi, bayram havasında olacak.
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde "Asrın Felaketi"nin neden olduğu yıkım, "Asrın İnşası" ile ortadan kalktı. Başkan Erdoğan'ın katılacağı "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program, bugün Hatay'da gerçekleştirilecek. Törende canlı bağlantılar ile Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.
HATAY AYAĞA KALKTI
En büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, bugün 55 bin 681 bağımsız bölümün teslim edilecek. Kentteki toplam teslim edilen bağımsız bölüm ise 153 bin 755'e ulaşacak. 3 yılı aşkın sürede yeni evlelerine kavuşan vatandaş sayısı 2 milyona ulaşacak. Depremlerde 80 santimetre çökme yaşanan İskenderun Sahili de yeniden inşa edildi. Türkiye'nin en büyük sahili olarak eski günlerine kavuşturuldu.
BÖLGEDE 3 BİN 4821 ŞANTİYE KURULDU
108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişinin etkilendiği deprem bölgesindeki 11 ilde, 174 ayrı noktada 3 bin 4821 şantiye kuruldu. 200 bin kişi gece gündüz çalıştı. Bölgede, 11 bin kilometre yani Türkiye'nin çevresinin uzunluğu kadar bir altyapı çalışması yürütüldü. Şehirlerin zarar gören atık su, yağmur suyu, içme suyu hatları yenileniyor. Defne'den başlayan ve Antakya ile Samandağ'ı da içine alan hat boyunca 11.2 km. uzunluğunda Türkiye'nin en büyük atık su tünelinin inşası devam ediyor.
TARİH YENİDEN NEFES ALDI
Depremde tarihi mirasımız da büyük hasar gördü. Devlet tarihi mirasımızı da yeniden inşaa etti. Kültür Bakanlığı'na bağlı projelerden 40'ı tamamlandı.
20'sinin inşaası sürüyor. 62 adet tescilli taşınmaz kültür varlığın proje çalışması da bitti. Zarar gören ya da tamamen yıkılan 377 vakıf eserinden 74'ünün restorasyonu 2025'te bitti. 175 eserin restorasyon ve bakım çalışmaları devam ediyor. Anadolu'daki ilk cami olan Hatay'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camii de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay öncülüğünde restore edildi. Cami Başkan Tayyip Erdoğan'ın iştirak edeceği namazla ibadete açılacak.
BIZ YAPACAĞIZ DERSEK YAPARIZ
Başkan Erdoğan, Hatay'da bugün hak sahiplerine teslim edilecek konutlar ile ilgili konuştu: Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız.
Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık.
|İl
|Konut sayısı
|Hatay
|153.755
|Malatya
|79.660
|Kahramanmaraş
|73.956
|Adıyaman
|43.366
|Gaziantep
|31.053
|Diyarbakır
|17.206
|Elazığ
|14.894
|Şanlıurfa
|13.429
|Osmaniye
|12.557
|Adana
|12.073
|Kilis
|2.569
|Tunceli
|298
|Kayseri
|288
|Sivas
|164
|Bingöl
|89
Haber: Murat Karaman