PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Yüzyılı hedefiyle tam kadro sahaya! AK Parti’den kış mesaisi: 81 il başkanlığına yazı gitti

AK Parti, kış dönemini yoğun bir saha mesaisiyle karşılıyor. İki aylık periyotlarla planlanan programlar kapsamında, AK Parti’nin dev kadrosu il il, ilçe ilçe gezerek vatandaşla doğrudan temas kuracak. Raporların anlık olarak Genel Merkez’e iletileceği bu süreçte, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda toplumsal bağların daha da pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye Yüzyılı hedefiyle tam kadro sahaya! AK Parti’den kış mesaisi: 81 il başkanlığına yazı gitti

AK Parti, milletle gönül bağını güçlendirmeye yönelik saha çalışmalarını kış döneminde de kararlılıkla sürdürecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş imzasıyla il başkanlıklarına gönderilen yazıyla, 2025– 2026 kış dönemi saha çalışmalarının kapsamı ve yol haritası belirlendi.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları, Mahalle Mahalle Sahada. (Fotoğraf: AK Parti)AK Parti İstanbul Kadın Kolları, Mahalle Mahalle Sahada. (Fotoğraf: AK Parti)

TEŞKİLAT SAHADA OLACAK
Buna göre, kış ayları boyunca milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ile birlikte Bakanlar ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de sahada aktif olarak yer alacak.

Bu süreçte bakanlar ve MYK üyeleri, çeşitli illeri ziyaret ederek teşkilatlarla bir araya gelecek, saha programlarına katılacak ve vatandaşlarla doğrudan temas kuracak.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

Kış dönemi boyunca il ve ilçelerin tamamını kapsayacak şekilde planlanacak programlarda; ev ziyaretleri, esnaf ve sanayi sitesi buluşmaları, öğrenci evleri ve yurt sohbetleri, üye toplantıları, STK ve dernek ziyaretleri ile yeni seçmen buluşmaları gerçekleştirilecek.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları. (Fotoğraf: AK Parti)İstanbul'un Tuzla ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları. (Fotoğraf: AK Parti)

HER RAPOR GENEL MERKEZE İLETİLECEK
Teşkilatlara gönderilen yazıda, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana millet odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket ettiği vurgulanarak, sahadan gelen talep ve beklentilerin politika üretiminde belirleyici olmaya devam edeceği ifade edildi. Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, programların disiplinli bir şekilde planlanması, saha ekiplerinin önceden organize edilmesi, basın bilgilendirmesinin zamanında yapılması ve her programın raporlanarak Genel Merkez'e iletilmesi istendi.

AK Kadınlardan 30 Bin Hanede Üye Çalışması. (Fotoğraf: AK Parti)AK Kadınlardan 30 Bin Hanede Üye Çalışması. (Fotoğraf: AK Parti)

İKİ AYLIK PERİYOT HALİNDE PLANLANACAK
Ayrıca iki aylık periyotlar halinde yapılacak planlamalar sonucunda milletvekillerinin ilin tüm ilçelerini ziyaret etmiş olması ve saha raporlarının eksiksiz şekilde hazırlanmasının önemine dikkat çekildi. Ramazan ayına yönelik programların ise ayrıca planlanacağı belirtildi.

AK Kadınlardan 30 Bin Hanede Üye Çalışması. (Fotoğraf: AK Parti)AK Kadınlardan 30 Bin Hanede Üye Çalışması. (Fotoğraf: AK Parti)

AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek bu çalışmalarla birlikte, kış dönemi boyunca teşkilatların sahadaki görünürlüğünün artırılması, vatandaşla bire bir temasın güçlendirilmesi ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda toplumsal bağların daha da pekiştirilmesi amaçlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Futbolda FETÖ soruşturmasında 3 Temmuz tezgahı! Kumpas sonrası Galatasaray yönetimine girdiler
Bakan Bayraktar'dan TAKVİM'e özel açıklamalar: Hedef günlük 1 milyon varil üretim
Türk Telekom
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü
Memurlar ve emekliler dikkat! Ocak zammı için yeni ipucu
Ela Rümeysa Cebeci yapımcıya mesaj atıp uyuşturucu istedi
D&R KİTAP
Yargı paketi kabul edildi: 45 bin kişiye tahliye yolu açıldı
500 bin sosyal konutta ilk kura çekiliyor! Bakan Kurum tarihi ve ili açıkladı
259 liradan 319 liraya yükselttiler! Asgari ücret açıklandı market etiketleri anında değişti
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze ve Doğu Türkistan mesajı damga vurdu
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kubrick'in ölümü sapkın partilerde saklı
İstanbul’a kar geliyor! Valilik açıkladı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?
CHP 'Dikbayır'da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın"
"Onlar" yalana doymaz! Barış Terkoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı: "Kütüphane'deki savcı" iddiası asılsız çıktı
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gıda sahtekarlarının listesi yayınlandı: Baharata boya manda yoğurduna inek sütü koymuşlar
Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer çalımı!