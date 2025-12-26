Türkiye Yüzyılı hedefiyle tam kadro sahaya! AK Parti’den kış mesaisi: 81 il başkanlığına yazı gitti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş imzasıyla il başkanlıklarına gönderilen yazıyla, 2025– 2026 kış dönemi saha çalışmalarının kapsamı ve yol haritası belirlendi.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları, Mahalle Mahalle Sahada. (Fotoğraf: AK Parti)

TEŞKİLAT SAHADA OLACAK

Buna göre, kış ayları boyunca milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ile birlikte Bakanlar ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de sahada aktif olarak yer alacak.

Bu süreçte bakanlar ve MYK üyeleri, çeşitli illeri ziyaret ederek teşkilatlarla bir araya gelecek, saha programlarına katılacak ve vatandaşlarla doğrudan temas kuracak.