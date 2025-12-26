PODCAST CANLI YAYIN

Timur Savcı hakkında uyuşturucu soruşturması

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Timur Savcı, saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Savcı hakkındaki soruşturmanın, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak Gazete
Timur Savcı hakkında uyuşturucu soruşturması

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı, saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin Savcı'yla uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler yaptığı tespit edildi. Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya "THC'mi unutma, up olmak (yükselmek) istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği, mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle Savcı'nın hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Savcı hakkındaki soruşturma Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonrasında devam edecek.

Haber: Halit Turan

