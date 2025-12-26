Timur Savcı hakkında uyuşturucu soruşturması

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı, saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin Savcı'yla uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler yaptığı tespit edildi. Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya "THC'mi unutma, up olmak (yükselmek) istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği, mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle Savcı'nın hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Savcı hakkındaki soruşturma Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonrasında devam edecek.

Haber: Halit Turan