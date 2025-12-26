PODCAST CANLI YAYIN

Sosyal medya trollerine bir tokat daha

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hatay’daki ziyaret öncesinde enkaz alanlarının gizlendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, uygulamanın inşa çalışmalarının rutin bir parçası olduğunu açıkladı.

Deprem bölgesinde son anahtar teslim töreni, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek. "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı:
455 Bin Konut Tamam" temasıyla gerçekleştirilecek tören ile 105 bin 179 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Erdoğan'ın ziyareti öncesinde enkaz alanlarının panellerle gizlendiği iddiasında bulunanların yine manipülasyon yaptığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bahse konu durumun Hatay'da devam eden inşa, ihya ve yeniden yapılandırma çalışmalarının doğal bir parçası olup çalışma alanlarında görüntü ve çevre kirliliğini azaltmak, vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmesini önlemek ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan rutin bir uygulama olduğunu" belirtti.

