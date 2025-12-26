Mini dizilerde Türkiye tanıtımında "milli forma" dönemi! Dizi sektörü dünyaya açılacak

Bu yeni vizyon, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , toplantıda yaptığı konuşmada bu yaklaşımın çerçevesini çizerek, mini dizilerde yer almanın "milli formayı giymek gibi" olduğunu vurguladı. Ersoy, küresel turizm anlayışının artık yalnızca destinasyon seçimiyle sınırlı olmadığını belirterek turizmin bir hikayeye dahil olma, bir duyguyu yaşama ve bir yaşam tarzını deneyimleme sürecine dönüştüğünü ifade etti.

Türkiye'nin küresel tanıtımında dijital anlatı gücünü merkeze alan yeni bir yaklaşım hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen mini dizi temelli tanıtım stratejisi, Türkiye'nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini hikâye odaklı yapımlarla dünya izleyicisiyle buluşturmayı hedefliyor.

Basın toplantısı (Takvim arşiv)

EN ÇOK DİZİ ÜRETEN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR

Ersoy, Türkiye'nin dünyada en çok dizi üreten ülkelerin başında geldiğini, yıllık üretilen dizi bölümü sayısında dünya lideri konumunda olduğunu ve dizi ihracatında Amerika ile İngiltere'yle birlikte dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline geldiğini vurguladı.

Türk dizilerinin bugün yaklaşık 170 ülkede, 1 milyara yakın izleyici tarafından takip edildiğini belirten Ersoy, dizi ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar doları aştığını kaydetti. Ersoy, bu gücün Türkiye'nin sahip olduğu en etkili tanıtım ve yumuşak güç unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

TGA DİZİLERİ İLE TANITIMDA YENİ SAYFA

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla bugüne kadar 200'e yakın ülkede tanıtım yapıldığını, GoTürkiye markasının 10 dilde yayın yapan küresel bir platform hâline geldiğini aktardı.

Dijital tanıtımda ulaşılan 31,5 milyar gösterim ve 11 milyar izlenme rakamlarının ardından, tanıtımda yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Ersoy, mini dizi formatının bu vizyonun merkezinde yer aldığını söyledi.

Reklam filmlerinin yanına hikâye odaklı, sinematik kalitesi yüksek mini dizilerin eklendiğini ifade eden Ersoy, bu modelin dünya tanıtım tarihinde yenilikçi bir örnek oluşturduğunu vurguladı.