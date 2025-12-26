MHP Lideri Bahçeli'den sürpriz! Klasik otomobili hediye etti

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çekiler ve Gürkan Teoman (sosyal medya)

Teoman, "Bugün benim için çok kıymetli bir gün oldu. Bilge Liderimin şahsıma hediye ettiği bu klasik otomobil yalnızca bir araç değil, vefa, güven ve eşsiz hatıranın anlamlı bir sembolü. Bu kıymetli emanetin anahtarını, Özel Kalem Müdürümüz Sayın Murat Çeliker ağabeyimden teslim almak şahsım adına ayrıca çok anlamlıydı. Bu hatırayı çocuğuma ve torunlarıma bir emanet olarak ömür boyu muhafaza edeceğim. Liderimize bu anlamlı takdirleri için şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık ve afiyet diliyorum" sosyal medya hesabında paylaşımında bulundu.