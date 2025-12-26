PODCAST CANLI YAYIN

MHP Lideri Bahçeli'den sürpriz! Klasik otomobili hediye etti

MHP Lideri Devlet Bahçeli klasik otomobil koleksiyonunda yer alan 1958 model Ford Fairlaine model aracını partisinin MYK Üyesi Gürkan Teoman'a hediye etti. Teoman, "Bilge Liderimin şahsıma hediye ettiği bu klasik otomobil yalnızca bir araç değil, vefa, güven ve eşsiz hatıranın anlamlı bir sembolü" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MHP Lideri Bahçeli'den sürpriz! Klasik otomobili hediye etti

Klasik otomobillere tutkusu ile bilinen MHP Lideri Devlet Bahçeli, koleksiyonu arasında bulunan 1958 model Ford Fairlaine model aracını MHP MYK Üyesi Gürkan Teoman'a hediye etti.

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çekiler ve Gürkan Teoman (sosyal medya)Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çekiler ve Gürkan Teoman (sosyal medya)

06 TV 0009 plakalı 1958 model Ford Fairlaine model hediye aracın teslimini Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çekiler gerçekleştirdi. Teoman, aracı İstanbul'a götüreceğini açıkladı.

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çekiler ve Gürkan Teoman (sosyal medya)Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çekiler ve Gürkan Teoman (sosyal medya)

Teoman, "Bugün benim için çok kıymetli bir gün oldu. Bilge Liderimin şahsıma hediye ettiği bu klasik otomobil yalnızca bir araç değil, vefa, güven ve eşsiz hatıranın anlamlı bir sembolü. Bu kıymetli emanetin anahtarını, Özel Kalem Müdürümüz Sayın Murat Çeliker ağabeyimden teslim almak şahsım adına ayrıca çok anlamlıydı. Bu hatırayı çocuğuma ve torunlarıma bir emanet olarak ömür boyu muhafaza edeceğim. Liderimize bu anlamlı takdirleri için şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık ve afiyet diliyorum" sosyal medya hesabında paylaşımında bulundu.

Gürkan Teoman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım (sosyal medya)Gürkan Teoman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım (sosyal medya)

Aracın bakımlı hali klasik araç severlerden büyük ilgi gördü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Türk Telekom
MİT'ten siber casusluk operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Netanyahu Trump’a yalvarmaya gidiyor! Florida’daki görüşmede ana gündem Türkiye
D&R KİTAP
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Suriye'nin Humus kentinde camide terör saldırısı: Can kaybı artıyor | Türkiye'den sert tepki
TÜGVA'dan 1 Ocak çağrısı! Galata Köprüsü'nden tüm dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
D&R
Türkiye 2025 yılını ardında bırakıyor! Siyasi gelişmeler, projeler, yangınlar, vefatlar...
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Asrın inşasında 455 bin konut tamamlandı! Başkan Erdoğan yeni anahtarları teslim edecek
Dilek İmamoğlu Avrupa’ya sızlandı: Sessizlikleri bizi hayal kırıklığına uğrattı
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?
2025'e damga vuran manşetlerle TAKVİM 31 yaşında!
Yeşilçam'ın Mavi Boncuk'u Emel Sayın meğer gerçekten kaçırılmış! Hem de bakın ne için...