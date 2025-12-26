MHP Lideri Bahçeli'den sürpriz! Klasik otomobili hediye etti
MHP Lideri Devlet Bahçeli klasik otomobil koleksiyonunda yer alan 1958 model Ford Fairlaine model aracını partisinin MYK Üyesi Gürkan Teoman'a hediye etti. Teoman, "Bilge Liderimin şahsıma hediye ettiği bu klasik otomobil yalnızca bir araç değil, vefa, güven ve eşsiz hatıranın anlamlı bir sembolü" ifadelerini kullandı.
Klasik otomobillere tutkusu ile bilinen MHP Lideri Devlet Bahçeli, koleksiyonu arasında bulunan 1958 model Ford Fairlaine model aracını MHP MYK Üyesi Gürkan Teoman'a hediye etti.
06 TV 0009 plakalı 1958 model Ford Fairlaine model hediye aracın teslimini Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çekiler gerçekleştirdi. Teoman, aracı İstanbul'a götüreceğini açıkladı.
Teoman, "Bugün benim için çok kıymetli bir gün oldu. Bilge Liderimin şahsıma hediye ettiği bu klasik otomobil yalnızca bir araç değil, vefa, güven ve eşsiz hatıranın anlamlı bir sembolü. Bu kıymetli emanetin anahtarını, Özel Kalem Müdürümüz Sayın Murat Çeliker ağabeyimden teslim almak şahsım adına ayrıca çok anlamlıydı. Bu hatırayı çocuğuma ve torunlarıma bir emanet olarak ömür boyu muhafaza edeceğim. Liderimize bu anlamlı takdirleri için şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık ve afiyet diliyorum" sosyal medya hesabında paylaşımında bulundu.
Aracın bakımlı hali klasik araç severlerden büyük ilgi gördü.