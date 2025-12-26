PODCAST CANLI YAYIN

Liste kabarık: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan gibi isimler yer alıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Liste kabarık: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı uyuşturucu soruşturması ortaya çıkan deliller ve tanık ifadeleriyle derinleşiyor.

Son olarak 24 Aralık'ta İstanbul merkezli 4 ilde kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Mahmut Uğur ZiylanMahmut Uğur Ziylan

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında İş insanı Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan'ın olduğu 20 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Melisa FidanMelisa Fidan

OPERASYONUN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirilmiş, diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti.

Ezgi FındıkEzgi Fındık

Ayrıca zanlılardan Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli olduUyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Türk Telekom
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
D&R KİTAP
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Suriye'nin Humus kentinde camide terör saldırısı: Can kaybı artıyor | Dışişleri'nden sert tepki
İstanbul'da kar için geri sayım! Valilik uyardı: 56 il alarm listesinde! Yılbaşında kar yağacak mı?
Asrın inşasında 455 bin konut tamamlandı! Başkan Erdoğan yeni anahtarları teslim edecek
D&R
Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Turkuvaz Medya'da! Yeşil dönüşümde yol haritası masaya yatırıldı
Dilek İmamoğlu Avrupa’ya sızlandı: Sessizlikleri bizi hayal kırıklığına uğrattı
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?
Ankara'da düşen Libya uçağındaydı! Yunan kabin memurunun son mesajları ortaya çıktı
2025'e damga vuran manşetlerle TAKVİM 31 yaşında!
Beşiktaş'ta Jadon Sancho gündemi!
Müge Anlı 30 yıllık cinayeti ortaya çıkardı! İşte son bölüm yaşananlar…
Yeşilçam'ın Mavi Boncuk'u Emel Sayın meğer gerçekten kaçırılmış! Hem de bakın ne için...