“İstanbul’u kana bulayacaklardı! Türk polisi hepsini engelledi”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma başlattı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturmalar kapsamında harekete geçildi. DEAŞ'ın yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişilere yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler elde edildi.



124 ADRESE OPERASYON

Terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatı oldukları anlaşılan, ayrıca bir kısmı hakkında ülke ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkarılan 137 şüpheli belirlendi. 124 farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirildi.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda tabancalar, fişekler ve birçok örgütsel dokümana el konuldu. 115 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.