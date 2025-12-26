İsrail'i Türkiye korkusu sardı

İsrail'de geçtiğimiz günlerde bebek katili Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis üçlü bir zirve düzenlemişti. Başkan Tayyip Erdoğan önceki gün, "Anlaşmalar yapılabilir bunların hiçbiri bizi bağlamaz, politikamızı değiştirmez.

Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz" sözleri İsrail ve Yunan medyasında paniğe neden oldu:

JERUSALEM POST: 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yedi arenasından çok daha tehlikeli bir Türk cephesi oluşuyor.

MEGA TV: Erdoğan sert çıktı... Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğu unutulmamalı.

DNEWS: Erdoğan karşı atağa geçti: Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki haklarının ihlal edilmesine izin vermeyecektir.

TA NEA: Erdoğan, üçüncü şahısların anlaşmalarını tanımadığını belirtti ve İsrail ile Yunanistan'a sert mesaj verdi.



HADLERİNİ BİLDİRİRİZ

Başkan Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programında konuştu: Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizliğin yükseldiği bir dönemde bela rüzgarları karşısında daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruz. Biz sınırlarımız içinde veya yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızın ezilmesine müsaade etmeyiz. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz."



Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda organizasyonda muhalefeti de eleştirdi: Muhalefet milletvekili ile medyasıyla besledikleri trol ordularıyla Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor.