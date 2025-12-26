PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'i Türkiye korkusu sardı

Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve terör devleti İsrail’in buluşması için “Bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur” sözleri paniğe neden oldu. İsrail ve Yunan basını Türkiye’nin başka ülkelere benzemediğine dikkat çekti...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İsrail'i Türkiye korkusu sardı

İsrail'de geçtiğimiz günlerde bebek katili Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis üçlü bir zirve düzenlemişti. Başkan Tayyip Erdoğan önceki gün, "Anlaşmalar yapılabilir bunların hiçbiri bizi bağlamaz, politikamızı değiştirmez.
Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz" sözleri İsrail ve Yunan medyasında paniğe neden oldu:

JERUSALEM POST: 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yedi arenasından çok daha tehlikeli bir Türk cephesi oluşuyor.
MEGA TV: Erdoğan sert çıktı... Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğu unutulmamalı.
DNEWS: Erdoğan karşı atağa geçti: Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki haklarının ihlal edilmesine izin vermeyecektir.
TA NEA: Erdoğan, üçüncü şahısların anlaşmalarını tanımadığını belirtti ve İsrail ile Yunanistan'a sert mesaj verdi.

HADLERİNİ BİLDİRİRİZ
Başkan Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programında konuştu: Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizliğin yükseldiği bir dönemde bela rüzgarları karşısında daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruz. Biz sınırlarımız içinde veya yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızın ezilmesine müsaade etmeyiz. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz."

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda organizasyonda muhalefeti de eleştirdi: Muhalefet milletvekili ile medyasıyla besledikleri trol ordularıyla Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bakan Bayraktar'dan TAKVİM'e özel açıklamalar: Hedef günlük 1 milyon varil üretim
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü
Türk Telekom
Memurlar ve emekliler dikkat! Ocak zammı için yeni ipucu
Ela Rümeysa Cebeci yapımcıya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Yargı paketi kabul edildi: 45 bin kişiye tahliye yolu açıldı
D&R KİTAP
500 bin sosyal konutta ilk kura çekiliyor! Bakan Kurum tarihi ve ili açıkladı
259 liradan 319 liraya yükselttiler! Asgari ücret açıklandı market etiketleri anında değişti
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze ve Doğu Türkistan mesajı damga vurdu
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kubrick'in ölümü sapkın partilerde saklı
İstanbul’a kar geliyor! Valilik açıkladı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?
CHP 'Dikbayır'da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın"
"Onlar" yalana doymaz! Barış Terkoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı: "Kütüphane'deki savcı" iddiası asılsız çıktı
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Futbolda FETÖ operasyonu! Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı hakkında karar! FETÖ'cü Baransu ile 101 HTS kaydı...
Gıda sahtekarlarının listesi yayınlandı: Baharata boya manda yoğurduna inek sütü koymuşlar
Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer çalımı!