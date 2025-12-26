Gazze ateşkesinde ikinci aşama için kritik iddia

Terörıst devlet İsrail, Gazze'de ateşkes planının devreye girmesine rağmen saldırılarını sürdürüyor. Ancak ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un arabulucular Türkiye, Katar, Mısır ve İsrail'e anlaşmanın ikinci aşamasının Ocak ayının ilk günlerinde başlayacağı konusunda bilgilendirdiği iddia edildi. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da, ABD tarafından sunulan 2803 sayılı karar tasarısını kabul ederek, 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti..