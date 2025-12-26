PODCAST CANLI YAYIN

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün Dışişleri, Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı. Örgütsel eylemlere ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile sabit hatlardan arama kayıtları bulunan 20 şüpheli tespit edildi. 5'i aktif, 14'ü ihraç ve 1'i sivil olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltı kararı verildi.

