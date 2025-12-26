Bilal Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı” vurgusu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen 'Türk Dünyası Akademisi Ödül Töreni'ne katıldı. Türkiye'de yaklaşık 15 yıldır sivil toplum, eğitim ve gençlik alanlarında çalışmalar yaptığını ifade eden Erdoğan, "Asıl mesele, kimliğimizin, kültürümüzün ihya edilerek yeni nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını başarmak. Topraklarımız işgal edilmeden önce aydınlarımızın, entelektüel sınıflarımızın adeta kafalarının içi işgal edilmişti. Dolayısıyla Batı karşısında aşağılık kompleksiyle 'Biz yapamayız. Biz artık yenildik. Ancak biz Batı'ya benzeyerek bu yerlere gelebiliriz...' Şimdi söyleyince ne kadar absürt geliyor, değil mi?" dedi. Bilal Erdoğan şöyle konuştu: Üstün dirayetiyle, liderliğiyle Cumhurbaşkanımız, 'Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, 21. Yüzyıl dünyasına damga vuracak bir Türkiye inşa edelim' diyor. Bunu inşa edecek, başaracak olan elbette ki sizlersiniz. Cumhurbaşkanımız bizim yolumuzu adeta açtı. Bunun mümkün olabileceğini gösterdi."



ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ

Bilal Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın hayal olmadığını belirterek, "Çok çalışmanın elbette kolay alternatifi yok. Çok çalışmak bizim yegane çıkar yolumuz" ifadelerini kullandı.