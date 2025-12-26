PODCAST CANLI YAYIN

Bilal Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı” vurgusu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen Türk Dünyası Akademisi Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, kimlik ve kültürün ihya edilerek yeni nesillere aktarılmasının temel mesele olduğunu belirtti.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Bilal Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı” vurgusu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen 'Türk Dünyası Akademisi Ödül Töreni'ne katıldı. Türkiye'de yaklaşık 15 yıldır sivil toplum, eğitim ve gençlik alanlarında çalışmalar yaptığını ifade eden Erdoğan, "Asıl mesele, kimliğimizin, kültürümüzün ihya edilerek yeni nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını başarmak. Topraklarımız işgal edilmeden önce aydınlarımızın, entelektüel sınıflarımızın adeta kafalarının içi işgal edilmişti. Dolayısıyla Batı karşısında aşağılık kompleksiyle 'Biz yapamayız. Biz artık yenildik. Ancak biz Batı'ya benzeyerek bu yerlere gelebiliriz...' Şimdi söyleyince ne kadar absürt geliyor, değil mi?" dedi. Bilal Erdoğan şöyle konuştu: Üstün dirayetiyle, liderliğiyle Cumhurbaşkanımız, 'Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, 21. Yüzyıl dünyasına damga vuracak bir Türkiye inşa edelim' diyor. Bunu inşa edecek, başaracak olan elbette ki sizlersiniz. Cumhurbaşkanımız bizim yolumuzu adeta açtı. Bunun mümkün olabileceğini gösterdi."

ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ
Bilal Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın hayal olmadığını belirterek, "Çok çalışmanın elbette kolay alternatifi yok. Çok çalışmak bizim yegane çıkar yolumuz" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Futbolda FETÖ soruşturmasında 3 Temmuz tezgahı! Kumpas sonrası Galatasaray yönetimine girdiler
Bakan Bayraktar'dan TAKVİM'e özel açıklamalar: Hedef günlük 1 milyon varil üretim
Türk Telekom
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü
Memurlar ve emekliler dikkat! Ocak zammı için yeni ipucu
Ela Rümeysa Cebeci yapımcıya mesaj atıp uyuşturucu istedi
D&R KİTAP
Yargı paketi kabul edildi: 45 bin kişiye tahliye yolu açıldı
500 bin sosyal konutta ilk kura çekiliyor! Bakan Kurum tarihi ve ili açıkladı
259 liradan 319 liraya yükselttiler! Asgari ücret açıklandı market etiketleri anında değişti
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze ve Doğu Türkistan mesajı damga vurdu
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kubrick'in ölümü sapkın partilerde saklı
İstanbul’a kar geliyor! Valilik açıkladı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?
CHP 'Dikbayır'da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın"
"Onlar" yalana doymaz! Barış Terkoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı: "Kütüphane'deki savcı" iddiası asılsız çıktı
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gıda sahtekarlarının listesi yayınlandı: Baharata boya manda yoğurduna inek sütü koymuşlar
Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer çalımı!