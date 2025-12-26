PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan Sudan mesajı: El Feşir’deki vahşet durdurulmalı

Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el Burhan ile Ankara’da yaptığı görüşmede El Feşir’de yaşananlara dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, Sudan sohbet etti. Egemenlik Konseyi Başkanı el Burhan ile Ankara'da bir araya geldi. Türkiye'nin Sudan'da huzur ve istikrar arzuladığını belirten Erdoğan, özellikle El Feşir'de insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

