Uyuşturucu testi veren Sadettin Saran’ın saçında kokain bulundu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın uyuşturucu testinin pozitif olduğu belirlendi. Saçında kokain maddesi tespit edildi. Saran, özel bir laboratuvarda yeniden test yaptırdı.

Uyuşturucu testi veren Sadettin Saran’ın saçında kokain bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu, iş ve medya dünyasında bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "Uyuşturucu madde temin etmek", "Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" ve "Uyuşturucu madde kullanma" suçlarından ifade verip, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Türkiye'ye dönüşünün ardından ifadeye gelen Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek uyuşturucu testi için kan ve saç örneği verdi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kadarı bulunan Saran'ın test sonucu belli oldu. Buna göre Saran'ın saçında 'kokain' maddesi tespit edildi. Saran, Şişli'deki özel bir laboratuvarda tekrar test verdi.

ASSOS'TAKİ EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNMUŞTU
İfadeye çağrıldığında yurt dışında olan Saran'a ait evlerde arama yapılmış, Çanakkale Assos'daki bahçeli evinde bulunan folyodaki maddenin uyuşturucu madde olduğu tespit edilmişti. Saran, uyuşturucu içerikli mesajlarla ilgili "17-18 ay önceki mesaj içerikleri izlediğimiz filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espriden dolayıdır" demişti. Ancak yapılan dijital incelemenin ardından dosyaya giren mesajların mayıs, haziran ve temmuzda gerçekleş- tirildiği tespit edilmişti


Sadettin Saran'ın "Tamam Pazar teyitleşiriz. Sen de var mı ondan? Olma ihtimali yüzde yetmiş" dediği, spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de "Ben Escobar'mıyım nereden bulayım. Sen yetiştiriyordun ya başkanım. Yol birkaç dal takılalım haberleşiriz" dediği mesajlar uyuşturucu delili olarak dosyaya girmişti.


Adli Tıp Uzmanı Prof. Doktor Nevzat Alkan, saç uzunluğunun, uyuşturucu maddenin saçta tespit edilme süresini arttırdığını söyledi. Alkan, "Kan analizinde vücudumuza son 48-72 saatte giren maddeler, idrar analizinde vücudumuza son 5-7 gün içinde giren maddeler tespit edilir. Saç analizlerinde ise bu süre her bir santim saç için bir aydır, yani bir kişinin 10 santimetre saçı varsa, son 10 ay içinde madde tespiti anlaşılır" dedi.


SARAN GÖZALTINDA

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran, dün akşam İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Haber: Deniz Yusufoğlu

