Uyuşturucu operasyonlarında 20 yeni gözaltı! Aralarında ünlü iş adamları ve fenomenler de var!

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Muğla, Adana ve Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 1 şahsın cezaevinde olduğu öğrenildi, 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İKAMETLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ünlü ayakkabı mağazacılık şirketi FLO'nun sahibi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, Momo'nun sahibi Hamdi Burak Beşer ve ünlü yapımcı Timur Savcı'nın gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Diğer isimler ise şu şekilde: "Mehmet Tosmur, Uğur Can Peker, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Yılmaz Burak Bozkurt, Müzeyyen Karakan, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Burak Kaptan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Halime Göçmen." Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi.



Çeşme'deki ünlülerin uğrak yerlerinden Momo'nun sahibi Hamdi Burak Beşer gözaltında...