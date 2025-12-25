MASAK raporu ortaya çıktı! Tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in milyonluk transferleri mercek altında

Türkiye, temiz eller operasyonunun halkalarından avukat Rezan Epözdemir hakkında MASAK raporu hazırlandı. Rüşvet suçundan tutuklu Epözdemir'in milyonluk transferleri dikkat çekti. Epözdemir, 2017-2025 yılları arasında Fatih Terim'e 5 milyon 619 bin TL, Borusan Otomotiv'e 11 milyon TL, İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'ne 29 milyon 287 bin TL, eşi Hande Epözdemir'e 12 milyon 201 bin TL ve yine kayınvalidesi Hülya Kurtaran 117 milyon 780 bin TL para gönderdi. Ayrıca Rezan Epözdemir'in 9 adet taşınmaz, 3 adet araç, 2 adet kiralık kasa ve yatırım hesabında 59 milyon 673 bin TL olduğu kaydedildi.

ANNE MUHASEBECİ

Epözdemir'in 2020–2025 arasında hesaplarına: 84 milyon 700 bin TL, 5 milyon 650 bin doları ve 269 bin 800 euro tutarlarında nakit yatırma işlemleri yapıldı. Epözdemir'in annesi de raporda yer aldı. Herdem Epözdemir'in Rezan'ın şirketinde muhasebe çalışanı olarak çalıştığı ve 2018-2025 tarihleri arasında hesabına 28 farklı kişiden 102 milyon 372 bin TL para geldiği, 87 farklı kişiye ise 205 milyon 633 bin TL gönderdiği ve transfer hacminin 2024 yılında olağanüstü seviyelere çıktığı değerlendirmesi yer aldı.



AİLE BOYU TRANSFER

Rezan ile Herdem Epözdemir tarafından gönderilen transferlerle beraber Hülya Kurtaran'ın hesabına 143 milyon 793 bin 174 TL para girişi olduğu tespit edildi. Akabinde Kurtaran'ın 27 Eylül 2022'de tek işlemde "Sermaye Avansı"işlem açıklamasıyla sahibi olduğu Kurtaran Gayrimenkul Yatırım'a 143 milyon 500 bin TL para gönderdi. Kurtaran Gayrimenkul Yatırım Şirketi'nin ise dakikalar sonra "2020/13611 E. Rızai Satış Bedeli" işlem açıklamasıyla toplamda 246 milyon 904 bin TL'yi İstanbul 14. İcra Dairesi'ne gönderdiği tespit edildi. Söz konusu bu işlemle birlikte Ömer Saçaklıoğlu'nun Metal Yapı şirketine ait değeri 2 milyar olduğu belirtilen 100 taşınmaz Epözdemir'in kayınvalidesinin Kurtaran Gayrimenkul şirketine geçmiş oldu.

MASAK raporunun değerlendirme kısmında, "Hülya Kurtaran, Hande Epözdemir, Herdem Epözdemir başta olmak üzere şahısların mal varlıkları ile mali profillerinin tamamen uyumsuz olduğu, şahısların mal varlıklarının kaynağının genel olarak Rezan Epözdemir'in gönderdiği transferler ile kaynağı belirsiz nakit girişlerinden kaynaklandığı belirtildi.