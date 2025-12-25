PODCAST CANLI YAYIN

Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan jet Ankara’da düştü! 8 kişi hayatını kaybetti

Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazasını, karakutu aydınlatacak. Uçakla irtibat 5 dakikada kesildi. Bu sürede yaşananlar olayı aydınlatacak.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan jet Ankara’da düştü! 8 kişi hayatını kaybetti

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 23 Aralık saat 20.17'de Trablus'a gitmek üzere havalanan Malta merkezli Harmony Jets adlı bir şirkete kayıtlı çağrı kodu 9H-DFS olan Falcon 50 tipi jet, kalkıştan yaklaşık 40 mil sonra 20.31'te teknik arıza bildirdi. Geri dönüş kararı alan uçakla saat 20.36'da irtibat kesildi.

ARAZİYE DÜŞTÜ
Yapılan çalışmalar sonucunda uçağın, Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak Mahallesi'nin 2 kilometre güneyindeki boş araziye düştüğü tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil'le birlikte 5 kişilik heyet ve 3 kişilik mürettebat olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracının görev yaptığını, İHA'lar ile anlık görüntü aktarımı sağlandığını belirtti. 3 kilometreye yayılan enkaz alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazının, saat 03.20'de ise kara kutunun bulunduğu açıklandı.


BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI


CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Kardeş Libya halkına ve yönetimine başsağlığı diliyorum.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücü. Dost ve kardeş ülke Libya'ya taziyelerimizi iletiyoruz.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Kardeş Libya'nın ve hepimizin başı sağ olsun.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER: Uçak kazasında şehit olanlara, MSB ve şahsım adına Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, uçağın kalıkıştan 14 dakika sonra acil kodunu deklare ettiğini, 5 dakika sonra irtibatın kesildiğini bildirdi.


DAKİKA DAKİKA KAZA

Uçak, saat 20.17'de havalandı.
20:25'DE 34.000 feet irtifaya tırmanarak seyrine izin verildi.
20:31'DE 32.000 feet irtifadayken PANPAN, PAN-PAN, PAN-PAN (uçuşta en riskli aciliyet kodu olan MAY DAY ikazının bir alt seviyesini) deklare etti.
20:32'DE Hava Trafik Kontrolörü uçağa Esenboğa'ya geri dönüş için alçalacağı seviyeyi bildirdi.
20:33'DE pilot 7700 acil durum kodunu aktif etti.
20:34'TE uçak Esenboğa'ya geri dönüşe geçti.
20:35'DE uçağa alçalacağı seviyeler bildirildi.
20:36'DA radardan çıkan uçakla tüm irtibat kesildi.

