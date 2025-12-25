İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90! Merter-İncirli yönünde yaralanmalı kaza: Sağ şerit kapatıldı
İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Özellikle ana arterler, çevre yolları ve bağlantı noktalarında araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.
Birçok noktada trafik neredeyse durma noktasına gelirken, sürücüler uzun süre direksiyon başında beklemek zorunda kaldı.
1 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
D100 Merter-İncirli yönü sağ şerit yaralanmalı trafik kazası nedeniyle trafiğe kapatıldı.