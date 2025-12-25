PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90! Merter-İncirli yönünde yaralanmalı kaza: Sağ şerit kapatıldı

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Özellikle ana arterler, çevre yolları ve bağlantı noktalarında araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Giriş Tarihi:
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90! Merter-İncirli yönünde yaralanmalı kaza: Sağ şerit kapatıldı

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Özellikle ana arterler, çevre yolları ve bağlantı noktalarında araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Birçok noktada trafik neredeyse durma noktasına gelirken, sürücüler uzun süre direksiyon başında beklemek zorunda kaldı.

1 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

D100 Merter-İncirli yönü sağ şerit yaralanmalı trafik kazası nedeniyle trafiğe kapatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
DR yıl sonu
"Onlar" yalana doymaz! Barış Terkoğlu gözaltına alındı: "Kütüphane'deki savcı" iddiası asılsız çıktı
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Futbolda FETÖ operasyonu! 4 kişi ifadeye çağrıldı... Lütfi Arıboğan'ın FETÖ'cü Baransu ile 101 HTS kaydı çıktı
Ankara'da düşen uçakta personelin kusuru var mı? Savcılık bilirkişi raporu talep etti
Gıda sahtekarlarının listesi yayınlandı: Baharata boya manda yoğurduna inek sütü koymuşlar
Zincir marketlerin pazar tatili gündemde! Esnaf, sanatkarlar ve perakendecilerden ortak karar
İstanbul’a kutup esintisi! Ürperten soğuklar geliyor: İçlik fayda etmeyecek
Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer çalımı!
Netanyahu’dan Trump propagandası! Yapay zekayla B2 tehdidi
MSB'den düşen Libya jetine ilişkin açıklama! Balıkesir ve Kocaeli'de bulunan İHA'lar incelemede | YPG ve İsrail açıklaması
CHP 'Dikbayır'da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın"
ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında İstanbul'da sete çıktı: Hikaye Londra'da başladı!
11. Yargı Paketi kapsamında tahliyeler başlıyor! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
Başkan Erdoğan’ın sözleri siyonist basında yankılandı: “İsrail’i köşeye sıkıştırdı”
Müge Anlı'da cinayet itirafı! Üvey baba 4 yaşındaki Emine'yi öldürdü mü?
Ankara'da düşen Libya uçağında sabotaj ihtimali! El-Haddad Türkiye'ye ilk kez jetle geldi
Başkan Erdoğan restore edilen Habib-i Neccar Camii'ni açacak