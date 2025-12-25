Hamas heyeti Ankara’da! Gazze barış planının ikinci aşaması masaya yatırıldı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti Ankara'da temaslarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen heyet, Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini kaydetti; ayrıca Gazze'deki barınma ve insani yardım ihtiyacının giderilmesi için Türkiye'nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hamas heyeti, insani yardımların Gazze'ye girişine zorlk çıkarıldığını ve saldırıların sürdğünü kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN