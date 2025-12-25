Güllü’nün ölümünde korkunç iddialar! “Para vermezsen torununu organ mafyasına satarım” tehdidi ortaya çıktı

Sanatçı Güllü'nün, Çınarcık'ta 26 Eylül'de 6. katta bulunan evinin camından düşerek ölümünün ardında tutuklanan kızı Tuğyan ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya çıktı. ATV Ana Haber'e bağlanan ve Şükran Uslu'nun sorularını yanıtlayan Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara, çarpıcı açıklamalar yaptı.

MİRASTAN REDDEDECEKTİ

Kara, Güllü'nün kızı Tuğyan'dan çok korktuğunu, oğlu Tuğberk'ten ise çekindiğini belirterek, "Güllü'yü kızı 'Sen bana para vermezsen torunun Karmen'i organ mafyasına satacağım' diye tehdit etmiş. Hatta bazen uyandığında ayak ucunda kızı Tuğyan'ı görünce ölüm korkusu yaşamış. Kızı uyuşturucu bağımlısıymış. Bu yüzden de evin her tarafına kamera bağlatmış. Güllü Hanım bana, torununun can güvenliğini sağlamak istediğini, kazancını garanti altına alıp çocuklarını mirastan reddederek hacca gitmeyi düşündüğünü söyledi. Çocuklarından soğumuştu" ifadelerini kullandı.



Kara, Güllü'nün özellikle kızı Tuğran'dan ciddi endişe duyduğunu öne sürerek şu iddiaları dile getirdi: Güllü Hanım bana, "Tuğyan'ın yasaklı madde aldığında çok ama çok korkuyordum. Ben uyurken kapıda dikilip gözlerime bakıyormuş. Bunu bana söyledi. Aklı fikri para ve uyuşturucudaydı. Şaşalı bir hayat istiyordu" dedi.



SİLİVRİ'YE NAKLEDİLDİ

Annesi Güllü'yü "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan, Gebze'deki Kadın Cezaevi'nde psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti. 4 kişilik koğuşta kalan Tuğyan'ın yan koğuştaki tutuklular tarafından sürekli annesinin şarkılarının çalınmasıyla şiddete maruz bırakıldığı kaydedildi. Kaldığı koğuştaki arkadaşlarından da korktuğu belirtilen Tuğyan, önceki akşam Silivri Cezaevi'ne nakledildi.