Bilişim suçlarıyla mücadelede kritik bir adım daha atıldı.



Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme kapsamında savcılara, suç şüphesi bulunan durumlarda banka hesaplarına el koyma ve askıya alma yetkisi tanındı.

Resmi Gazete 48 SAATLİK ASKIYA ALMA YETKİSİ Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen hükümle birlikte, bilişim yoluyla işlenen suçlardan elde edildiği değerlendirilen paranın bulunduğu hesaplar, savcılık kararıyla 48 saat süreyle dondurulabilecek. Bu yetki; nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlara ilişkin makul şüphe bulunması halinde uygulanacak. Savcılar, söz konusu suçların işlendiğine dair şüphe oluşması halinde; bankalar, ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarından her tür hesabın dondurulmasını talep edebilecek.