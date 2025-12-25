PODCAST CANLI YAYIN

Bilişim suçlarıyla mücadelede kritik adım: Savcılara finansal hesaplarda yeni yetki verildi

Bilişim suçlarıyla mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle savcılar, dolandırıcılık ve benzeri suç şüphesinde artık banka, ödeme ve kripto hesaplarını hâkim kararı beklemeden dondurup paraya el koyabilecek; itirazlar ise saatler içinde karara bağlanacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bilişim suçlarıyla mücadelede kritik adım: Savcılara finansal hesaplarda yeni yetki verildi

Bilişim suçlarıyla mücadelede kritik bir adım daha atıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme kapsamında savcılara, suç şüphesi bulunan durumlarda banka hesaplarına el koyma ve askıya alma yetkisi tanındı.

Resmi GazeteResmi Gazete

48 SAATLİK ASKIYA ALMA YETKİSİ

Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen hükümle birlikte, bilişim yoluyla işlenen suçlardan elde edildiği değerlendirilen paranın bulunduğu hesaplar, savcılık kararıyla 48 saat süreyle dondurulabilecek.

Bu yetki; nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlara ilişkin makul şüphe bulunması halinde uygulanacak.

Savcılar, söz konusu suçların işlendiğine dair şüphe oluşması halinde; bankalar, ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarından her tür hesabın dondurulmasını talep edebilecek.

Foto: Takvim.com.tr Foto: Takvim.com.tr

İlgili kurumlar, savcılığın talebi doğrultusunda hesaplara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri paylaşmakla yükümlü olacak. Askıya alma süreci devam ederken şüpheli hesaptan başka bir hesaba para aktarımı tespit edilirse, bu durum da derhal savcılığa bildirilecek.

Hesabın askıya alındığı bilgisi, hesap sahibine iletilecek. Hesap sahibinin itiraz etmesi halinde ise savcılık, yapılan başvuruyu 24 saat içinde karara bağlayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilgili kısımResmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilgili kısım

ACİL DURUMLARDA HAKİM ONAYI BEKLENMEYECEK

Düzenlemeye göre, gecikmesinde sakınca görülen hallerde askıya alınan paralara hâkim kararı beklenmeden, savcılığın talebiyle el konulabilecek.

Hâkim onayı olmadan gerçekleştirilen bu el koyma işlemine 24 saat içinde itiraz edilebilecek. İtirazın ardından hâkim, başvuruyu en geç 48 saat içinde karara bağlayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da düşen Libya uçağında sabotaj ihtimali! El-Haddad Türkiye'ye ilk kez jetle geldi
MİT "intiharcıyı" yakaladı... DEAŞ'ın hücreleri deşifre oldu! İstanbul'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler paketlendi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltında! Çağlayan'da önlem Fenerbahçe'den peş peşe açıklama
Başkan Erdoğan restore edilen Habib-i Neccar Camii'ni açacak
Erken emeklilikte yeni hesap! Borçlanma ve ihyada neler değişecek? Asgari ücret zammı herkese yansıyacak
Güllü'nün yakın arkadaşından Tuğyan ile ilgili kan donduran iddialar: "Torununu organ mafyasına satarım, dedi!"
CHP'li Şile Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Telefonundan 33,5 milyon liralık liste çıktı
Galatasaray transferde gemileri yaktı! 3 dünya yıldızıyla şov
Fırsatçılar asgari ücret zammını beklemedi fiyatları şişirdi!
Rezan Epözdemir'in "Maybach" oyunu deşifre! Buhar olan 22 milyon 800 bin TL nereye gitti?
Düşen Libya jetinde pilot ve hava kulesinin son konuşmaları! 20.31'de "PAN-PAN" uyarısı verip 20.38'de radardan çıktı: Dakika dakika kaza
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye ve Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'ye ayrı ayrı başsağlığı telefonu!
Kuruluş Orhan'da nefes kesen hesaplaşma! Orhan Bey Prenses Asporça'yı Mabed Şövalyelerin elinden kurtardı
Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Murat Ongun'un özel kaleminin evine arama! Klozete gizlenmiş 11 gram uyuşturucu bulundu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan "ölü bebek" savunması! "Hastayı kabul ettim diye suçlanıyorum"
Başkan Erdoğan'dan CHP'lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: "Allah akıl fikir versin"
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!
Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda