Bilişim suçlarıyla mücadelede kritik adım: Savcılara finansal hesaplarda yeni yetki verildi
Bilişim suçlarıyla mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle savcılar, dolandırıcılık ve benzeri suç şüphesinde artık banka, ödeme ve kripto hesaplarını hâkim kararı beklemeden dondurup paraya el koyabilecek; itirazlar ise saatler içinde karara bağlanacak.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme kapsamında savcılara, suç şüphesi bulunan durumlarda banka hesaplarına el koyma ve askıya alma yetkisi tanındı.
48 SAATLİK ASKIYA ALMA YETKİSİ
Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen hükümle birlikte, bilişim yoluyla işlenen suçlardan elde edildiği değerlendirilen paranın bulunduğu hesaplar, savcılık kararıyla 48 saat süreyle dondurulabilecek.
Bu yetki; nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlara ilişkin makul şüphe bulunması halinde uygulanacak.
Savcılar, söz konusu suçların işlendiğine dair şüphe oluşması halinde; bankalar, ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarından her tür hesabın dondurulmasını talep edebilecek.
İlgili kurumlar, savcılığın talebi doğrultusunda hesaplara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri paylaşmakla yükümlü olacak. Askıya alma süreci devam ederken şüpheli hesaptan başka bir hesaba para aktarımı tespit edilirse, bu durum da derhal savcılığa bildirilecek.
Hesabın askıya alındığı bilgisi, hesap sahibine iletilecek. Hesap sahibinin itiraz etmesi halinde ise savcılık, yapılan başvuruyu 24 saat içinde karara bağlayacak.
ACİL DURUMLARDA HAKİM ONAYI BEKLENMEYECEK
Düzenlemeye göre, gecikmesinde sakınca görülen hallerde askıya alınan paralara hâkim kararı beklenmeden, savcılığın talebiyle el konulabilecek.
Hâkim onayı olmadan gerçekleştirilen bu el koyma işlemine 24 saat içinde itiraz edilebilecek. İtirazın ardından hâkim, başvuruyu en geç 48 saat içinde karara bağlayacak.