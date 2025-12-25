PODCAST CANLI YAYIN

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı! "Tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk milletinin ve İslam âleminin Regaib Kandili'ni tebrik ettiği bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum.

Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

