Başkan Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı! "Tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ragaib Kandili dolayısıyla mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi:
