Başkan Erdoğan’dan ana muhalefete sert sözler! “Teneke tıngırtısından farkı yok”

Başkan Erdoğan, “Muhalefet, ülkenin her meselesinde olduğu gibi, komisyon raporunda da yine kolaya kaçmış, yine su koyuvermiştir” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda şu açıklamaları yaptı:

Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe kat ettikçe, sınırlarımız dışında da karamsarlık havası dağılmaya; Arap, Kürt, Türkmen, Sünni ve Şii kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakmaya başladı. Biz de bu umutları güçlendirmek için üzerimize ne düşüyorsa, harfiyen yerine getiriyoruz. Ülkemizi terör belasından ilanihaye kurtarmanın gayretindeyiz. Türkiye, sonunda huzurun, güvenliğin, kalkınmanın ve refahın olduğu bir yola girmiştir; inşallah bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyecektir.Ülkenin neredeyse yarım asırdır ayağına bağ olan bir meselenin çözümü için Meclis gerçekten önemli bir sorumluluk üstleniyor.

Fakat ana muhalefet cephesinde ne bir ciddiyet var; ne bir irade var; ne de rapor diye Komisyon'a sundukları "evrak yığınında" somut bir öneri var. Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının "yalnızca 5 dakika" için uluslararası bir toplantıda muhataplarına yalvarmasını istemeyiz. Kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden, yurt dışında diplomatik temsil beklemek, beyhude bir uğraştır. Kendi örfünü adetini bilmeyen, diplomasinin teamüllerini bilir mi? Çıkmışlar, bir de bu edepsizliği savunmaya kalkıyorlar.


DİBEYBE'YE TAZİYE TELEFONU

Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti.

TENEKE TINGIRTISI

Erdoğan, "Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere, mazlumları da ihmal etmeyeceğiz" dedi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Hristodulidis'in bir araya gelmeleriyle ilgili de "Kıbrıs Türkü'nün hakkının gasp edilmesine de müsaade etmeyiz. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz" dedi.

