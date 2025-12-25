PODCAST CANLI YAYIN

Adana'da uyuşturucu laboratuvarı gibi villa! Sevgililer tutuklandı

Adana’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, adeta uyuşturucu laboratuvarına çevrilen bir villa deşifre edildi. Merkez Çukurova’daki ikamette ve Pozantı’daki villada yapılan aramalarda kilo kilo esrar, kokain, uyuşturucu haplar, iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen kenevirler ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, sevgili oldukları öğrenilen M.A.A. ve Z.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste 2 kilo 90 gram esrar, bir miktar kokain, 11 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi, M.A.A. (36) ve kız arkadaşı Z.G. (29) gözaltına alındı.

İKLİMLENDİRME SİSTEMİYLE UYUŞTURUCU YETİŞTİRMİŞLER
Emniyete götürülen şüphelilerden M.A.A'nın Pozantı ilçesi Yenikonacık Mahallesi'ndeki villasında da uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler ilçeye giderek adreste arama yaptı.

Villada bir odada kurulan iklimlendirme sistemiyle yetiştirilmiş 40 kök kenevir bitkisi ile başka bir odada 2 kilo 774 gram esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu.

TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

