Adana'da uyuşturucu laboratuvarı gibi villa! Sevgililer tutuklandı

Villada bir odada kurulan iklimlendirme sistemiyle yetiştirilmiş 40 kök kenevir bitkisi ile başka bir odada 2 kilo 774 gram esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Adana'da uyuşturucu madde üretildiği belirlenen villaya yapılan baskında 4 kilo 778 gram esrar, 40 kök Hint keneviri ele geçirirken, çok sayıda iklimlendirme sistemi malzemesine el konuldu (DHA)