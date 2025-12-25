40 kişi hayatını kaybetmişti... Malatya'da depremde yıkılan Özpolatlar Sitesi davasında karar!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, 40 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı Özpolat Sitesi'nin 2 bloğunun yıkılmasına ilişkin yargılanan tutuksuz sanık H.B.Ö.'ye 15 yıl hapis cezası verildi.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI KATILDI

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Savcılık mütalaasında, binanın müteahhidi, fenni mesulü ve statik proje müellifi inşaat mühendisi H.B.Ö.'nün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.