40 kişi hayatını kaybetmişti... Malatya'da depremde yıkılan Özpolatlar Sitesi davasında karar!
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da 40 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı Özpolat Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı. Binanın müteahhidi ve fenni mesulü ve statik proje müellifi inşaat mühendisi H.B.Ö. “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, 40 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı Özpolat Sitesi'nin 2 bloğunun yıkılmasına ilişkin yargılanan tutuksuz sanık H.B.Ö.'ye 15 yıl hapis cezası verildi.
DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI KATILDI
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Savcılık mütalaasında, binanın müteahhidi, fenni mesulü ve statik proje müellifi inşaat mühendisi H.B.Ö.'nün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
MÜTALAAYI VE TUTUKLAMA TALEBİNİ KABUL ETMEDİLER
Sanık avukatı ise 2 bilirkişi raporu arasında çelişki bulunduğunu, belediye yetkililerinin de bu davada yargılanması gerektiğini, binanın ikinci depremde yıkıldığını, yetkililerce uyarı yapılmasına rağmen binaya girildiğini, mütalaayı ve tutuklama taleplerini kabul etmediklerini söyledi.
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, binanın yapım aşamasında ilişiği bulunan belediye görevlileri hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılınca suç duyurusunda bulunulmasına, sanık H.B.Ö.'ye 15 yıl hapis cezası verilmesine, tutuklama hükmünün geriye bırakılmasına hükmetti.
40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ VE 7 KİŞİ YARALANDI
Kahramanmaraş merkezli depremde, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde 8 bloklu Özpolat Sitesi'nin iki bloğunun yıkılması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık H.B.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.