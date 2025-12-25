11. Yargı Paketi kabul edildi! 55 bin mahkuma tahliye yolu açıldı

TBMM'de 55 bin mahkuma tahliye yolu açan 27. Madde'den oluşan 11. Yargı Paketi kabul edildi. Böylelikle, 31 Temmuz 2023 ve öncesi işlenen suçlardan hüküm giyenler denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak. Deprem suçları kapsam dışında tutuldu. Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun istismarı suçlarını işleyenler hapisten çıkamayacak.

