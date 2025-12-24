Villa rüşveti belgelendi! İmamoğlu’nun lüks iç dizayn faturaları dosyaya girdi!

Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun aldığı rüşvetlere bir yenisi daha eklendi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada itirafçı iş adamı Adem Kameroğlu, 2018'de Beylikdüzü'nde inşa etmek istediği 'Metro Home' isimli konut projesinin ruhsat onayı için İmamoğlu'nun kendisinden Büyükçekmece'deki Ihlamur evleri projesinden bir villa istediğini, ticari olarak zarara uğramamak için villayı İmamoğlu'nun SSB İnşaat şirketine devrettiğini söyledi.

GERİ ÖDEME ELDEN

Ayrıca Kameroğlu, İmamoğlu çiftinin söz konusu villayı yerinde gezip yapılacak iç dizaynı belirlediğini, masraflarını kendisinin karşıladığını itiraf etmişti. Kameroğlu, savcılık ifadesinde belirttiği villanın devrine ilişkin yaptığı elden geri ödemeleri ve kendisi tarafından yapılan iç dizayn masraflarını delillendirmek üzere ödeme dekont ve faturaları savcılığa sundu. İddianamede, villa devri için SSB İnşaat'ca Kameroğlu'na yapılan 1 milyon 200 bin TL'lik göstermelik ödemeler yapıldığı, paraların eş zamanlı tarihlerde bankadan elden çekildiğini gösteren dekontlar ve iç dizayna ilişkin yapılan harcamaların kalem kalem yer aldığı bir fatura yer aldı.



Bu faturada, tek tek sıralanan harcamaların toplam tutarının 2017 yılında 433 bin 988 TL olduğu belirtildi. Söz konusu villa dizaynının yaptırıldığı iç dizaynda bir sandalyenin güncel fiyatının 145 bin 650 TL olduğu görüldü. İşte o faturada yer alan harcamaların listesi:

İŞTE O LİSTE

3 adet özel üretim ayna

2 adet özel üretim bahu

4 adet özel üretim dresuar

6 adet özel üretim kanepe

5 adet özel üretim karyola

12 adet özel üretim koltuk

4 adet özel üretim komodin

5 adet özel üretim konsol

3 adet özel üretim orta sehpa

6 adet özel üretim puf

22 adet özel üretim sandalye

2 adet özel üretim şifonyer

1 adet özel üretim tv ünitesi

7 adet özel üretim yan sehpa

2 adet özel üretim yemek masası...

Haber: Yusuf Özdemir