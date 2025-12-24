PODCAST CANLI YAYIN

Villa rüşveti belgelendi! İmamoğlu’nun lüks iç dizayn faturaları dosyaya girdi!

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde inşaat ruhsatı onayı karşılığında iş adamı Adem Kameroğlu’ndan aldığı villasına rüşvetle yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Villa rüşveti belgelendi! İmamoğlu’nun lüks iç dizayn faturaları dosyaya girdi!

Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun aldığı rüşvetlere bir yenisi daha eklendi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada itirafçı iş adamı Adem Kameroğlu, 2018'de Beylikdüzü'nde inşa etmek istediği 'Metro Home' isimli konut projesinin ruhsat onayı için İmamoğlu'nun kendisinden Büyükçekmece'deki Ihlamur evleri projesinden bir villa istediğini, ticari olarak zarara uğramamak için villayı İmamoğlu'nun SSB İnşaat şirketine devrettiğini söyledi.

GERİ ÖDEME ELDEN
Ayrıca Kameroğlu, İmamoğlu çiftinin söz konusu villayı yerinde gezip yapılacak iç dizaynı belirlediğini, masraflarını kendisinin karşıladığını itiraf etmişti. Kameroğlu, savcılık ifadesinde belirttiği villanın devrine ilişkin yaptığı elden geri ödemeleri ve kendisi tarafından yapılan iç dizayn masraflarını delillendirmek üzere ödeme dekont ve faturaları savcılığa sundu. İddianamede, villa devri için SSB İnşaat'ca Kameroğlu'na yapılan 1 milyon 200 bin TL'lik göstermelik ödemeler yapıldığı, paraların eş zamanlı tarihlerde bankadan elden çekildiğini gösteren dekontlar ve iç dizayna ilişkin yapılan harcamaların kalem kalem yer aldığı bir fatura yer aldı.


Bu faturada, tek tek sıralanan harcamaların toplam tutarının 2017 yılında 433 bin 988 TL olduğu belirtildi. Söz konusu villa dizaynının yaptırıldığı iç dizaynda bir sandalyenin güncel fiyatının 145 bin 650 TL olduğu görüldü. İşte o faturada yer alan harcamaların listesi:

İŞTE O LİSTE


3 adet özel üretim ayna
2 adet özel üretim bahu
4 adet özel üretim dresuar
6 adet özel üretim kanepe
5 adet özel üretim karyola
12 adet özel üretim koltuk
4 adet özel üretim komodin
5 adet özel üretim konsol
3 adet özel üretim orta sehpa
6 adet özel üretim puf
22 adet özel üretim sandalye
2 adet özel üretim şifonyer
1 adet özel üretim tv ünitesi
7 adet özel üretim yan sehpa
2 adet özel üretim yemek masası...

Haber: Yusuf Özdemir

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını Muhammed el-Haddad'ı taşıyan jet Ankara'da düştü: Uçaktakiler hayatını kaybetti
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Casper
CHP'li İmamoğlu’nun göl manzaralı villasına yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı
Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Yardıma koşan vatandaşlar: 'Doğal gaz dediler duyduk ki uçak düşmüş'
Barış Alper Yılmaz Göktürk'ten 127 milyonluk ev aldı! Yanına Osimhen'i çağırdı...
D&R
Kadıköy'de söz Cerny'nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
"Türkiye hazır" vurgusu! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Brüt 33 bin TL'yi geçti! 2026 asgari ücreti uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: "İşverenler ellerini taşın altına gerçekten koysun"
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Kovid tahliyelerinde "deprem" revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak