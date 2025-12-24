Tüm vatandaşlar davetli! Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi programı
Beştepe Millet Camisi’nde Regaip Gecesi dolayısıyla yarın yatsı namazının ardından özel bir program düzenlenecek.Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25 Aralık Perşembe günü, Beştepe Millet Camii'nde yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.
