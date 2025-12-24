Şile Belediyesi’ndeki rüşvet ağı çöktü! İkinci dalgada toplam 22 kişi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, CHP'li Şile Belediyesine yönelik soruşturma sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı listesinde, tutuklu bulunan CHP PM Üyesi Baki Aydöner ve İBB eski Başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Tonguç Çoban'ın da yer aldığı öğrenildi. Belediye'ye yönelik ikinci dalga operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Soruşturma sürerken bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçı olduğu ortaya çıktı. İtirafçı beyanları, tanık beyanları, rüşvetle bağlantılı olduğu değerlendirilen belgeler, şüphelilere ait cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler, HTS kayıtları ve MASAK raporlarıyla hesap hareketleri detaylı incelendiği öğrenildi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Haber: Emir Somer