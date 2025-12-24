Deprem suçlarına af yok! Covid tahliyeleri kapsamı dışına alındı

11. Yargı Paketi'nde önemli bir karar alındı. Depremde yakınlarını kaybedenlerin itirazlarının ardından deprem suçları, Covid tahliyelerinin dışında tutuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerden yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların kamuoyunda "Covid-19 düzenlemesi" olarak bilinen hükmün kapsamı dışında tutulması için teknik çalışma başlattı. TBMM Genel Kurulu'nda bugün başlayacak 11. Yargı Paketi'nin görüşmeleri sırasında ilgili düzenlemenin bulunduğu teklifin 27. maddesi üzerinde bir önerge verilmesi bekleniyor. Önergenin kabul edilmesi halinde depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar "erken tahliye" düzenlemesinden faydalanamayacak.

