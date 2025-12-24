CHP'li belediyenin Hulusi Kentmen’in evindeki restorasyonu 5 yıldır bitirmediği ortaya çıktı!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

'YILDA 5 KEZ HABER YAPTIRIYOR'



Evin 2020'den bu yana her yıl birçok kez ihaleye çıkarıldığını söyleyen Kazan "Ortada bitmeyen bir iş var ama her yıl sanki yeni bir proje yapılmış gibi bunun reklamı yapılıyor. Hulusi Kentmen'in bile bu kadar haberi olmamıştır. Fatma Başkan her sene yılda 5 kez burayı haber yaptırarak gündemde tutuyor. Görev süresinin ikinci yılını doldurmuş bir belediye başkanından bahsediyoruz. Buna rağmen aynı yer için belki de 10'uncu kez ihaleye çıkılıyor. Kendisini, yapılmayan işleri reklamlarla anlatmak yerine İzmit'e gerçekten değer katacak işleri hayata geçirmeye davet ediyoruz" dedi. Sabah'tan Abbas Çakar'ın haberine göre Hulusi Kentmen'in adını taşıyan yapının yıllardır atıl vaziyette bekletilmesini Kazan, "Sanatçıya verilen değer maalesef burada çok net bir şekilde ortada. Yapının yıllardır bu halde bekletilmesi kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.