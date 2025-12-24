Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Terörsüz Türkiye sürecinden geri dönüş yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"ne önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Geleceğin küllerle oyalanmak değil ateşi geleceğe taşımak olduğunu unutmayacağız" dedi. CHP'li Özgür Özel'in "Balıklar ürküyor" açıklamalarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kısa süre önce Türkiye'de ilk kez hiper ölçekli bir bulut bölgesinin kurulmasına yönelik stratejik bir mutabakat imzalandı. 2028- 2029 yıllarında Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital köprü kuracak. Ülkemiz bölgenin veri üssü konumuna gelecek" diyerek hedefi açıkladı.

36 BİNİ PROJEYE 153 MİLYAR TL KAYNAK

Yeni buluşlara imza atılacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Engellere rağmen ülkemizi bir üst lige çıkardık" dedi ve şöyle devam etti: "TÜBİTAK bünyesindeki akademik arge destek programlarıyla son 23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar TL kaynak tahsis ettik. Bilim insanı destekleri kapsamında aynı dönemde 415 bin 119 bilim insanımıza 46,5 milyar TL destek sağladık. Özel sektörde 28 bin 493 projeyi 134 milyarlık güçlü bir kaynakla destekledik. Bilim kültürünü ülkemizin her köşesine yaymak amacıyla 2007'den bu yana 53 bin 394 projeye güncel rakamlarla 8,220 milyar liralık destek verdik. Teknoparklarımızın sayısını 2'den 113'e; ilk kez bizim hayata geçirdiğimiz AR-GE merkezlerinin sayısını sıfırdan 360'a; teknoparkı olan illerimizin sayısını ise 2'den 64'e yükselttik."



TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN GERİ DÖNÜŞ YOK



Patrisinin MKYK Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye Süreci'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye Süreci'ne ilişkin Erdoğan, "Süreci korumak için elimizden geleni yapacağız. Kararlıyız, buradan geri adım atmak yok" dedi.

TÜRKİYE'Yİ KUCAKLAYACAK

Toplantıda 'Terörsüz Türkiye Süreci'ne ilişkin de kapsamlı mesajlar veren Erdoğan, sürecin 15 aydır büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı. Konuşmasında, 'Terörsüz Türkiye Süreci' ve 2028 seçimlerine de değinen Erdoğan, "2026 senesi, müteakip seçimlerle ilgili hazırlıklarımız bakımından önemli bir süreci kapsıyor. 2027'ye çok güçlü girmek istiyoruz" mesajı verdi.