PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan davet etti: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan geliyor

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan Abdulrahman El Burhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek. 25 Aralık'ta gerçekleşecek ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan davet etti: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarına devam ediyor...

EL BURHAN'A DAVET
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan Abdulrahman El Burhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 25 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Başkan Erdoğan ve El Burhan geliyor (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan ve El Burhan geliyor (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"
Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Casper
Başkan Erdoğan'dan CHP'lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: "Allah akıl fikir versin"
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Netanyahu’dan erken seçim hazırlığı: Tek bir gün bile kaybetmek istemiyor
D&R
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye başsağlığı telefonu!
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor: Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı!
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!
Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda
Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu: Kokain bombası! | İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak? | İlk açıklama geldi
Deprem bölgesi yeniden doğuyor! Asrın inşası tamamlandı: Başkan Erdoğan teslim edecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: Çalışma süresi şubat sonuna kadar uzatıldı
30 yıllık karanlık dosya Müge Anlı'da açıldı! 4 yaşındaki Emine'yi katleden babası mı? Meğer öz annesi...
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası
Falcon 50’nin özellikleri nedir? Libya heyetini taşıyordu: İşte Ankara’da düşen uçağın teknik detayları
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı