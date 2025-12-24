Başkan Erdoğan davet etti: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan geliyor
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan Abdulrahman El Burhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek. 25 Aralık'ta gerçekleşecek ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarına devam ediyor...
EL BURHAN'A DAVET
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan Abdulrahman El Burhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 25 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek.
Gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır.