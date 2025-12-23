PODCAST CANLI YAYIN

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: 'Kabul edeceğimiz bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için komisyona katılmadık'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Açıklanan rakam, ne asgari ücretlinin ne kamuoyunun ne de bizim kabul edeceğimiz bir rakam değil. Bu yapıdan sağlıklı bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için komisyona katılmadık" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: 'Kabul edeceğimiz bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için komisyona katılmadık'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TES-İŞ sendikasında düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün saat 15.30'da Bakanlıktan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağına ilişkin yazı geldiğini aktaran Atalay, süreç içinde kendilerine ulaşan yazılara cevap vermediklerini söyledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (AA)TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (AA)

Atalay, geçen yıl 24 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmayacaklarına ilişkin açıklama yaptıklarını da hatırlatarak, "Ne oldu? Aradan bir sene geçti. Gerekçelerimizi ifade ettik. 'Bu komisyon adil değil' dedik. Bu komisyona 50 senedir katılıyoruz. 2000'den bugüne kadar 30. toplantı oluyor, 29 kere katılmışız üç kere 'evet' demişiz." ifadesini kullandı.

Bugünkü toplantıya da katılmadıklarını bildiren Atalay, açıklanan rakamı gördükten sonra doğru karar verdiklerini söyledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (AA)TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (AA)

Asgari ücretin herkesi ilgilendirdiğinin altını çizen Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ücret, geçim ücreti oldu. Bundan bir sene evvel gıdanın fiyatı ne? Eğitimde, kirada, ulaşımda ne artış olmuş? TÜİK, bunları göz önüne getirsin. Geçen yıldan da 14,38'lik bir kaybımız var. Antidemokratik yapı var burada. Bu yapı, Yüksek Hakem Kurulunda da var. Yüksek Hakem Kurulu 9 kişiden oluşuyor, bir işçi var. Enflasyonun 40-45 olduğu yerde, Yüksek Hakem Kurulu yüzde 10,15 veriyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.

Açıklanan rakam 28 bin lira. Bu, bizim taleplerimizin hiçbirini yerine getirmiyor. Açıklanan rakam, ne asgari ücretlinin ne kamuoyunun ne de bizim kabul edeceğimiz bir rakam değil. Bu yapıdan sağlıklı bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için komisyona katılmadık. Bu rakama göre bir daha ihtiyaç gözüküyor, bunun kabul edilir bir tarafı yok. TÜRK-İŞ olarak, bir sonraki toplantıda, bu sistem değişmediği müddetçe masada olmayacağız."

Bir gazetecinin, 2026'da ara zam beklentilerinin olup olmadığına ilişkin sorusuna Atalay, "Enflasyon artmasın, umut etmiyoruz. Asgari ücret artsın, enflasyon artsın bir önemi kalmıyor. İnsanların alım gücü düşüyor. Bu açıklanan rakamlarla pazarda, markette alışveriş yaptığın zaman örtüşmüyor. İşsizin, emeklinin ve asgari ücretlinin alım gücünü artırmak durumundayız." yanıtını verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
Vakıf Katılım
Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
D&R
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Kovid tahliyelerinde "deprem" revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
DR kulaklık
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
Gazze için Galata'ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de: Dünyanın sessizliğini bozalım
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
Suriye’de DEAŞ tezgahı! Arkasında İsrail var: Tel Aviv resmen itiraf etti
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
CHP'yi yine CHP'liler ele verdi! Şile'deki ikinci dalga "etkin pişmanlık"la geldi: Baki Aydöner ve İmamoğlu'nun danışmanı listede
Terörsüz Türkiye Komisyonu "müşterek rapor" gündemiyle toplanıyor!