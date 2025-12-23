PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin 22 Aralık'ta düzenlediği ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşandığını, Suriye tarafının bu durumdan dolayı Türk heyetinden özür dilediğini bildirdi.

Ortak basın toplantısında çeviri krizi! Dışişleri’nden Suriye’de yaşanan aksaklığına açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin 22 Aralık'ta gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yaşanan aksaklığa ilişkin açıklamada bulundu.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan'ın Gazze'deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt verdiği sırada, çevirmenin sesinin toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmadığını bildiren Keçeli, "Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Keçeli, Suriye tarafının yaşanan durumdan ötürü Türk heyetinden özür dilediğini kaydetti.

