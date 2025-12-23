PODCAST CANLI YAYIN

Ela Rümeysa Cebeci ve Saran'ın konuşmaları dosyaya girdi!

Uyuşturucuya temin suçlamasıyla ilgili spiker Ela Rümeysa Cebeci, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’a “Ama varya ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum acayip rahatlatıyor. Müthiş bir şeymiş o, bahçeden topla getir bana bir dahakine” mesajı göndermişti. O mesajlar soruşturma dosyasına girdi. Yazışmaların 5 ay öncesine ait olduğu öğrenildi.

Haber: Halit Turan

