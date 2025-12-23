Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nda konuştu: "Amacımız 15 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yenilenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki dönüşüm için Türkiye olarak kardeş Azerbaycan ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu stratejik dönüşümün başarıyla sürdürülmesi bölgesel enerji güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır." dedi.

Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) ve Azerbaycan İhracat ve Yatırımların Teşviki Ajansı'nın (AZPROMO) ortaklaşa düzenlediği 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, bugün dünya sahnesinde yaşanan krizlerin, bilgi ve tecrübe aktarımlarının önemini gösterdiğini belirterek, "Birlikteliğimizin verdiği güçle ortak çalışmalarımızı artırarak sürdürmek, bölgemizin içinde bulunduğu sınamaları bir fırsat olarak değerlendirmemizi sağlayacaktır." ifadesini kullandı.