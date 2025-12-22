PODCAST CANLI YAYIN

Yerli uçak gemisi İsrail’i endişelendirdi: Erdoğan’ın devasa donanması güçleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda "TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak, 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri ve uçak gemisi dahil yeni savaş gemilerinin inşası İsrail basınında endişeye yol açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda "TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak, 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri ve uçak gemisi dahil yeni savaş gemilerinin inşası İsrail basınında endişeye yol açtı. Maariv gazetesi, "Aynı anda 39 gemi: Erdoğan'ın "devasa" donanması hız kazanıyor" başlıklı dikkat çeken haberinde, İstanbul'daki tersanelerde düzenlenen bir törende Başkan Erdoğan'ın, yeni bir uçak gemisi, denizaltılar ve muhripler de dahil olmak üzere Türkiye'nin aynı anda 39 savaş gemisi inşa ettiğini açıkladığını belirtti.

HEM SAVUNMA HEM İHRACAT

İsrailli gazetenin haberine göre, bu adım, donanmanın güçlendirilmesi ve savunma ihracatının 11 milyar avroya çıkarılması hedefinin bir parçası. Maariv, törenin, yerli Türk filosunun yenilenmesi ile yüksek tempolu savunma ihracatının sürdürülmesi şeklindeki ikili hedefi yansıttığını bildirdi.

ÜÇLÜ PAKT KURULUYOR

İsrail merkezli N12 haber portalı, Türkiye'nin Gazze ve Doğu Akdeniz denklemlerinde bir "merkez güç" haline gelmesinin, İsrail ve Yunanistan'ı ortak bir savunma hattı kurmaya ittiğini açıkça ilan etti.

Yunanistan ve İsrail'in asıl odağının, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini ve Akdeniz'deki askeri hamleleri olduğu belirtildi.

Haberde , bu kapsamda masadaki kritik başlıklar, donanma desteği, üçlü güvenlik mekanizması ve enerji ve silah anlaşmaları olarak belirtildi.

İsrail, Yunanistan ve Rum Yönetimi arasında ortak bir yapı hedefleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı uçak gemisi dahil yeni savaş gemilerinin inşası projesi, İsrail'i tedirgin etti. İsrail basını, Türkiye'nin deniz gücünü hızla büyüttüğüne dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, "Havada güçlü olmadan denizde, denizde etkin olmadan karada caydırıcı olamayız. Hepsinde çok güçlüyüz" ifadesini kullanmıştı.

