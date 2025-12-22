Başkentte hizmet krizi: Ankaralı çile çekiyor belediye süsleme yapıyor
Başkent Ankara’da su kesintileri ve trafik çilesi vatandaşların günlük yaşamını adeta eziyete çevirirken, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önceliği yılbaşı süslemelerine vermesi tepki topladı. ASKİ’ye ulaşılamadığı, trafik gecikmelerinin arttığı kentte Ankaralılar, temel hizmetler için kalıcı çözüm bekliyor.
CHP'li belediyelerin hizmette yetersiz kaldığı noktalar vatandaşların hayatını eziyete çevirmeye devam ediyor.
Başkent Ankara'da su kesintileri ve ulaşım sorunları kentte yaşayanlar için adeta çileye dönüşmüş durumda. Başkentte birçok noktada musluklardan su akmazken, ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve bozuk yollar tepkilere neden oluyor.
Ankara'da yaşanan su kesintileriyle ilgili ASKİ'ye ulaşmak isteyen vatandaşlar telefonlara yanıt alamadıklarını belirtirken, kent trafiği günün hemen her saatinde kilitlenmiş durumda. Sürücüler, ana arterlerde dahi yolların bozuk olmasından şikâyet ediyor.
ANKARALI SORUNLARLA BOĞUŞURKEN BELEDİYE CADDELERİ SÜSLEMEKLE MEŞGUL
Tüm bu sorunlar devam ederken, yeni yıla girerken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yılbaşı öncesinde kent genelinde süsleme çalışmalarına ağırlık verdiği görüldü. Kentte birçok cadde ve bulvar yeni yıl ışıklarıyla donatıldı.
Ankara'da ulaşım ve altyapı sorunları vatandaşların günlük yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Başkentte trafik yoğunluğu artarken, su kesintileri ve altyapı yetersizlikleri tepkilere neden oluyor.
VATANDAŞLAR TRAFİKTE HER GÜN SAATLERİNİ KAYBEDİYOR
Ulaşımda yaşanan sorunlara çözüm üretilemediği yönündeki eleştirilerin odağında Mansur Yavaş bulunuyor. Altyapı yatırımlarının yetersiz kaldığını savunan vatandaşlar, yeni yolların yapılmaması ve mevcut yolların bakımsızlığı nedeniyle trafikte saatler kaybettiklerini dile getiriyor.
KENTTE TRAFİK GECİKMESİ 2022'YE KIYASLA %23 ARTTI
ABD merkezli analiz şirketi INRIX tarafından yayımlanan 2024 Küresel Trafik Puan Tablosu'na göre, Ankara'da trafik gecikmeleri 2022 yılına kıyasla yüzde 23 oranında arttı. Veriler, başkentte ulaşım sorununun giderek derinleştiğini ortaya koydu.
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, daha önce yaptığı açıklamalarda deprem sonrası Ankara'ya yönelen göç ve araç sayısındaki hızlı artışın trafik sorununu büyüttüğünü ifade etmişti.
SU KESİNTİLERİ VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI
Ulaşım sorunlarının yanı sıra su kesintileri de Ankaralıların tepkisini çekti. ASKİ'ye ulaşamadıklarını belirten vatandaşlar, her gün saatler süren kesintiler nedeniyle zor durumda kaldıklarını söylüyor.
Başkentte birçok ilçede vatandaşların ellerinde bidonlarla çeşme önlerinde su kuyruğuna girdiği, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği görülürken Ankaralılar, yaşanan sorunlara kalıcı ve hızlı çözümler üretilmesini talep ediyor.