Başkentte hizmet krizi: Ankaralı çile çekiyor belediye süsleme yapıyor

CHP'li belediyelerin hizmette yetersiz kaldığı noktalar vatandaşların hayatını eziyete çevirmeye devam ediyor.

Başkent Ankara'da su kesintileri ve ulaşım sorunları kentte yaşayanlar için adeta çileye dönüşmüş durumda. Başkentte birçok noktada musluklardan su akmazken, ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve bozuk yollar tepkilere neden oluyor.

Ankara'da yaşanan su kesintileriyle ilgili ASKİ'ye ulaşmak isteyen vatandaşlar telefonlara yanıt alamadıklarını belirtirken, kent trafiği günün hemen her saatinde kilitlenmiş durumda. Sürücüler, ana arterlerde dahi yolların bozuk olmasından şikâyet ediyor.

ANKARALI SORUNLARLA BOĞUŞURKEN BELEDİYE CADDELERİ SÜSLEMEKLE MEŞGUL

Tüm bu sorunlar devam ederken, yeni yıla girerken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yılbaşı öncesinde kent genelinde süsleme çalışmalarına ağırlık verdiği görüldü. Kentte birçok cadde ve bulvar yeni yıl ışıklarıyla donatıldı.

Ankara'da ulaşım ve altyapı sorunları vatandaşların günlük yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Başkentte trafik yoğunluğu artarken, su kesintileri ve altyapı yetersizlikleri tepkilere neden oluyor.