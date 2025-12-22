PODCAST CANLI YAYIN

Başkentte hizmet krizi: Ankaralı çile çekiyor belediye süsleme yapıyor

Başkent Ankara’da su kesintileri ve trafik çilesi vatandaşların günlük yaşamını adeta eziyete çevirirken, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önceliği yılbaşı süslemelerine vermesi tepki topladı. ASKİ’ye ulaşılamadığı, trafik gecikmelerinin arttığı kentte Ankaralılar, temel hizmetler için kalıcı çözüm bekliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkentte hizmet krizi: Ankaralı çile çekiyor belediye süsleme yapıyor

CHP'li belediyelerin hizmette yetersiz kaldığı noktalar vatandaşların hayatını eziyete çevirmeye devam ediyor.

Başkent Ankara'da su kesintileri ve ulaşım sorunları kentte yaşayanlar için adeta çileye dönüşmüş durumda. Başkentte birçok noktada musluklardan su akmazken, ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve bozuk yollar tepkilere neden oluyor.

Ankara'da yaşanan su kesintileriyle ilgili ASKİ'ye ulaşmak isteyen vatandaşlar telefonlara yanıt alamadıklarını belirtirken, kent trafiği günün hemen her saatinde kilitlenmiş durumda. Sürücüler, ana arterlerde dahi yolların bozuk olmasından şikâyet ediyor.

ANKARALI SORUNLARLA BOĞUŞURKEN BELEDİYE CADDELERİ SÜSLEMEKLE MEŞGUL

Tüm bu sorunlar devam ederken, yeni yıla girerken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yılbaşı öncesinde kent genelinde süsleme çalışmalarına ağırlık verdiği görüldü. Kentte birçok cadde ve bulvar yeni yıl ışıklarıyla donatıldı.

Ankara'da ulaşım ve altyapı sorunları vatandaşların günlük yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Başkentte trafik yoğunluğu artarken, su kesintileri ve altyapı yetersizlikleri tepkilere neden oluyor.

Fotoğraf: Takvim.com.trFotoğraf: Takvim.com.tr

VATANDAŞLAR TRAFİKTE HER GÜN SAATLERİNİ KAYBEDİYOR

Ulaşımda yaşanan sorunlara çözüm üretilemediği yönündeki eleştirilerin odağında Mansur Yavaş bulunuyor. Altyapı yatırımlarının yetersiz kaldığını savunan vatandaşlar, yeni yolların yapılmaması ve mevcut yolların bakımsızlığı nedeniyle trafikte saatler kaybettiklerini dile getiriyor.

KENTTE TRAFİK GECİKMESİ 2022'YE KIYASLA %23 ARTTI

ABD merkezli analiz şirketi INRIX tarafından yayımlanan 2024 Küresel Trafik Puan Tablosu'na göre, Ankara'da trafik gecikmeleri 2022 yılına kıyasla yüzde 23 oranında arttı. Veriler, başkentte ulaşım sorununun giderek derinleştiğini ortaya koydu.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, daha önce yaptığı açıklamalarda deprem sonrası Ankara'ya yönelen göç ve araç sayısındaki hızlı artışın trafik sorununu büyüttüğünü ifade etmişti.

Fotoğraf: Takvim.com.tr ArşivFotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv

SU KESİNTİLERİ VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Ulaşım sorunlarının yanı sıra su kesintileri de Ankaralıların tepkisini çekti. ASKİ'ye ulaşamadıklarını belirten vatandaşlar, her gün saatler süren kesintiler nedeniyle zor durumda kaldıklarını söylüyor.

Foto: Takvim.com.tr Foto: Takvim.com.tr

Başkentte birçok ilçede vatandaşların ellerinde bidonlarla çeşme önlerinde su kuyruğuna girdiği, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği görülürken Ankaralılar, yaşanan sorunlara kalıcı ve hızlı çözümler üretilmesini talep ediyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda yüzde 25'lik zam oranı masada
D&R
Emekli zammında 2 formül! SSK Bağ-Kur’luya yüzde 12,42 enflasyon hesabı geldi! Yeni maaşlar tabloda
Moskova'da patlama: Rus general Fanil Sarvarov hayatını kaybetti!
DEM İmralı Heyeti Adalet Bakanı Tunç ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'la görüşecek! Beştepe'den randevu istendi: Yasal ve hukuki süreç masada
D&R
Gram altında 7.700 TL tahmini geldi: 2026 için fırtınalı senaryo! Son 9 gün
Fenerbahçe’den Diogo Leite çıkarması!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 2026 için iki net vaat
CHP'li İBB'deki bankamatik müdürü 40 yönetici Sayıştay raporunda!
Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi
Sosyeteyi yasa boğan ölüm: Leyla Mizrahi 32 yaşında kalbine yenildi
2026 bütçesi TBMM'de kabul edildi! Başkan Erdoğan'dan "hayırlı olsun" mesajı
Meteoroloji uyardı: 38 ilde sağanak, kar ve hortum alarmı! İstanbul günlerce yağışlı
İkinci emeklilik geliyor: TES 2026’da hayata geçiyor!
CHP’li İBB’de maaş vurgunu patladı! Yandaş kadrolara ödenen maaşlar dudak uçuklattı
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü dahil 6 şüpheli tutuklandı
TAKVİM'de "millete giderim" demişti! Hasan Ufuk Çakır Mersin'de Özgür Özel ve Ağbaba'ya sert daldı: Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun
Oyunculuğu bırakıp şöhrete sırtını döndü! Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i şimdi ne yapıyor?