34 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü Antalya’da kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 7 yıl önce işlenen cinayet nedeniyle hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, jandarma ekiplerince Antalya’da yakalandığını açıkladı.

Diyarbakır’da 7 yıl önce işlenen cinayetin hükümlüsü JASAT tarafından Antalya’da yakalandı

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, firari hükümlünün yakalanmasına yönelik Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Foto: Ali Yerlikaya X hesabı ekran görüntüsüFoto: Ali Yerlikaya X hesabı ekran görüntüsü

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin çalışmaları sonucu M.T'nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A. isimli vatandaşımıza yönelik kasten öldürme suçunu işlediği, zanlının, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi. Diyarbakır'da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şahıs, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT'ımız tarafından yakalandı. JASAT'ımız, yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Foto: Ali Yerlikaya X hesabı ekran görüntüsüFoto: Ali Yerlikaya X hesabı ekran görüntüsü

2025'TE HAKLARINDA HAPİS KARARI OLAN 188 BİN ŞAHIS ADALETE TESLİM EDİLDİ

Foto: Ali Yerlikaya X Hesabı Ekran GörüntüsüFoto: Ali Yerlikaya X Hesabı Ekran Görüntüsü
Bakan Yerlikaya, yılın 11 aylık döneminde hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2,5 yılda ise 436 bin şahsı yakalayarak adalete teslim ettiklerini bildirdi.

