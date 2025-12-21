Mavi Vatan’da gurur günü: Savunma sanayimiz boy gösterdi! Göz kamaştırdılar

Başkan Erdoğan, Deniz Platformlarının Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu: Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MSB tarafından İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen 'Deniz Platformlarımızın Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'ne katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:



Türkiye için çalışan Mavi Vatanın muhafazası için gecesini gündüzüyle birleştiren herkesten Yüce Rabbim razı olsun.



İlk gemi PNS Babür'ü 24 Mayıs 2024 tarihinde Pakistan'a teslim ettik. Bugün de PNS Hayber'in teslimini yapıyoruz.



Sessiz derinliklerinin milli bekçisi olacak TCG Hızır Reis denizaltımızı da hizmete alıyoruz. Hizmete aldığımız bir başka platformumuz, Yeni Tip Çıkarma Gemimiz Ç-159'dur.



ULAQ silahlı insansız deniz aracımız, bir diğer kıvanç kaynağımızdır. ULAQ, dijital dönüşümün, yapay zekâ tabanlı otonom sistemlerin denizlerdeki sembolü olacak. 11 metre uzunluğundaki ULAQ, 2 ton faydalı yük taşıma kapasiteli.

TCG Koçhisar karakol gemimiz, Mavi Vatan'daki hak ve hukukumuzu koruma irademizin nişanesidir.



Şurası bir gerçektir ki savunmada başarı ancak bütüncül bir strateji ile elde edilir. Havada güçlü olmadan denizde, denizde etkin olmadan karada caydırıcı olamazsınız.



Kapasitemizi günden güne artırıyor, imkân ve kabiliyetlerimizi aralıksız geliştiriyor, kendi teknolojimizi yine kendimiz üretiyoruz.



2028 için hedefimiz 11 milyar dolarlık ihracatla "savunma ve havacılık ihracatında" dünya da ilk 10'a girmek.



Hızırreis Denizaltısı, 67.6 uzunluğunda, standart denizaltılardan 3 metre daha uzun. Yüksekliği 13.1 metre.



Ç-159 Çıkarma Gemisi, yük kapasitesi 200 ton. Mürettebat 2 subay.



Akhisar Savaş Gemisi, 95.5 metre uzunluğunda ve 104 kişilik mürettebat kapasiteli.



Son 23 yılda başarı destanı yazan Türk savunma sanayi, deniz teknolojilerinde de büyük aşama kaydetti. Milli savaş sistem ve ekipmanı kullanılan gemilerdeki yerlilik oranı, 20'den yüzde 80 seviyelerine çıktı.



ROMANYA'YA SAVAŞ GEMİSİ SATTIK

Türkiye ilk kez bir NATO ve Avrupa ülkesi olan Romanya'ya muharip savaş gemisi ihraç ederek stratejik bir adım attı. 223 milyon Euro'ya satılan AKHİSAR, Karadeniz'in güvenliği bağlamında önem arz ediyor.