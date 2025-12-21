PODCAST CANLI YAYIN

Kasım indirimleri mercek altında: Tüketiciyi aldatanlara 13 milyonluk ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kasım ayındaki indirim kampanyalarına ilişkin tüketici şikayetlerini değerlendiren Reklam Kurulu'nun yanıltıcı uygulamalar tespit edilen firmalara toplam 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası kestiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, kasım ayındaki indirim kampanyalarına yönelik tüketici şikâyetlerinin değerlendirildiği Reklam Kurulu toplantısında, mevzuata aykırı bulunan reklam ve uygulamalar nedeniyle 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, indirimli satış kampanyalarında yanıltıcı fiyat algısı oluşturulduğu, gerçeği yansıtmayan indirim oranları ve tüketiciyi eksik bilgilendiren reklamlara yönelik çok sayıda başvuru incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilgili firmalar hakkında idari para cezası uygulandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

