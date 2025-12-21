Ticaret Bakanlığı, kasım ayındaki indirim kampanyalarına yönelik tüketici şikâyetlerinin değerlendirildiği Reklam Kurulu toplantısında, mevzuata aykırı bulunan reklam ve uygulamalar nedeniyle 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, indirimli satış kampanyalarında yanıltıcı fiyat algısı oluşturulduğu, gerçeği yansıtmayan indirim oranları ve tüketiciyi eksik bilgilendiren reklamlara yönelik çok sayıda başvuru incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilgili firmalar hakkında idari para cezası uygulandı.

