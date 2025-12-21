CHP'li İBB’den turizme fahiş zam: Sektör ayağa kalktı
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin turizm taşıma araçlarına yönelik yol güzergâh belgesi ve şoför kartı ücretlerinde yüzde 1528’ye varan artışa gitmesi, sektörde krize yol açtı. Karara turizm taşımacılığı alanında faaliyet gösteren acente sahipleri ve şoförlerden sert tepki gelirken, sektör temsilcileri uygulamanın ölçüsüz ve ayrımcı olduğunu belirterek kararın geri çekilmesini istedi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Meclis kararıyla, turizm taşıma araçlarına yönelik "Yol güzergah belgesi" ve "Şoför kartı" ücretlerinde yapılan olağanüstü artış, sektörde krize yol açtı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, turizm taşıma araçlarına verilen yol güzergah belgesinin ücreti 614 liradan 10 bin liraya, şoför kartı bedeli ise bin 600 liradan 15 bin liraya çıkarıldı. Aynı belgenin okul ve personel taşımacılığı yapan araçlar için yalnızca yüzde 30 zamla 800 TL'ye yükseltilmesi, CHP'li belediyenin turizm sektörüne karşı ayrımcı bir uygulamaya imza attığı yönündeki eleştirileri artırdı.
Karara tepki gösteren Turizm Ulaştırma ve Seyahat Acenteleri Derneği (TURSED) üyeleri, İBB'nin aldığı bu kararın sektörü çalışamaz hale getireceğini belirterek uygulamanın geri çekilmesini istedi.
"ORTAYA ÇIKAN TABLO AÇIK BİR AYRIMCILIKTIR"
TURSED Başkan Yardımcısı Ahmet Malkadı, turizm taşımacılarının tüm yasal belgelere sahip, denetime açık işletmeler olduğunu vurgulayarak, CHP'li İBB Meclisi'nin kararını sert sözlerle eleştirdi. Malkadı,
"Bizler turizm taşımacıları olarak, A Grubu 'Seyahat Acentesi İşletme Belgesi'ne, D2 'Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı Belgesi'ne sahip tamamen yasal, kayıtlı ve denetime açık işletmeleriz. Bu belgelerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak verilen ve yenilenmesi zorunlu olan 'Turizm Taşıma Yol Güzergah Belgesi' de tarafımıza tahsis edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin almış olduğu karar doğrultusunda 2025 yılı için 614 lira olan yıllık turizm taşıma 'Yol güzergah belgesi' bedeli, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 10 bin liraya çıkartılmıştır. Bu artış basit bir ücret güncellemesi değil, ölçüsüz, orantısız ve sektörü doğrudan cezalandırılan bir uygulamadır… Buna rağmen personel taşımacılığı yapan araçlar için belge ücreti 614 liradan 800 liraya çıkartılmışken, turizm taşımacılığı yapan aynı nitelikteki araçlara yüzde 1528 oranında zam yapılarak 10 bin lira bedel belirlenmiştir… Ortaya çıkan tablo açık bir ayrımcılıktır" dedi.
"SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GETİRECEKTİR"
CHP'li belediyenin bir diğer tartışmalı kararı olan şoför kartı ücretine de değinen Malkadı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılında bin 600 lira olan şoför kartı bedeli, 2026 yılı için 15 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu artış ölçüsüzdür. Sosyal ve ekonomik gerçeklikten uzaktır… Bu uygulama istihdamı azaltacak, kayıt dışılığı arttıracak ve sektörü sürdürülemez hale getirecektir" ifadelerini kullandı.
Malkadı, anayasanın esnafı koruma yükümlülüğünü hatırlatarak, kararın geri çekilmemesi halinde hukuki sürecin başlatılacağını da vurguladı.
"BU YAPILAN ZAMMIN HİÇBİR EŞİTLİĞİ YOKTUR"
Turizm şoförü Cüneyt Olcay ise CHP'li İBB'nin kararının sahadaki etkisini şu sözlerle anlattı:
"İBB'nin şu an yapmış olduğu zam çok acı bir şekilde bizlere vuruyor… Bu yapılan zammın hiçbir eşitliği, hiçbir adaleti yoktur. Ben adalet istiyorum."
"4 TANE LASTİĞİ PEŞİN PARAYLA ALAMAYACAK DURUMDAYIZ"
Acente sahibi ve şoför Önder Yücedağ, alınan kararın sektörden kopuk olduğunu belirterek, "Bizim kazancımız budur… Biz kışın 4 tane lastiği peşin parayla alamayacak bir durumdayız. Bu durumdayken bu şekilde bir fiyat artışı karşısında şok olduk" dedi.
"KARARI PROTESTO EDİYORUZ"
Acente sahibi Burak Şengül de, "Biz İBB'nin bu yol belgesiyle ilgili almış olduğu kararı protesto ediyoruz ve bunu kabul etmiyoruz" sözleriyle CHP'li belediyeye tepki gösterdi.
"YÜZDE BİN 528 CİVARINDA YAPILAN ZAM HİÇBİR VİCDANA UYMUYOR"
Acente yöneticisi Nevzat Tüzünoğlu ise kararı hukuksuz olarak nitelendirerek, "Yüzde bin 528 civarında yapılan zam hiçbir vicdana uymuyor… Bu hukuksuzluktur, anayasaya aykırıdır" ifadelerini kullandı.