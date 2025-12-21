CHP'li İBB’den turizme fahiş zam: Sektör ayağa kalktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin (İBB) Meclis kararıyla, turizm taşıma araçlarına yönelik "Yol güzergah belgesi" ve "Şoför kartı" ücretlerinde yapılan olağanüstü artış, sektörde krize yol açtı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, turizm taşıma araçlarına verilen yol güzergah belgesinin ücreti 614 liradan 10 bin liraya, şoför kartı bedeli ise bin 600 liradan 15 bin liraya çıkarıldı. Aynı belgenin okul ve personel taşımacılığı yapan araçlar için yalnızca yüzde 30 zamla 800 TL'ye yükseltilmesi, CHP'li belediyenin turizm sektörüne karşı ayrımcı bir uygulamaya imza attığı yönündeki eleştirileri artırdı.

"ORTAYA ÇIKAN TABLO AÇIK BİR AYRIMCILIKTIR"

TURSED Başkan Yardımcısı Ahmet Malkadı, turizm taşımacılarının tüm yasal belgelere sahip, denetime açık işletmeler olduğunu vurgulayarak, CHP'li İBB Meclisi'nin kararını sert sözlerle eleştirdi. Malkadı,

"Bizler turizm taşımacıları olarak, A Grubu 'Seyahat Acentesi İşletme Belgesi'ne, D2 'Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı Belgesi'ne sahip tamamen yasal, kayıtlı ve denetime açık işletmeleriz. Bu belgelerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak verilen ve yenilenmesi zorunlu olan 'Turizm Taşıma Yol Güzergah Belgesi' de tarafımıza tahsis edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin almış olduğu karar doğrultusunda 2025 yılı için 614 lira olan yıllık turizm taşıma 'Yol güzergah belgesi' bedeli, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 10 bin liraya çıkartılmıştır. Bu artış basit bir ücret güncellemesi değil, ölçüsüz, orantısız ve sektörü doğrudan cezalandırılan bir uygulamadır… Buna rağmen personel taşımacılığı yapan araçlar için belge ücreti 614 liradan 800 liraya çıkartılmışken, turizm taşımacılığı yapan aynı nitelikteki araçlara yüzde 1528 oranında zam yapılarak 10 bin lira bedel belirlenmiştir… Ortaya çıkan tablo açık bir ayrımcılıktır" dedi.