PODCAST CANLI YAYIN

Zehirde 3. dalga: 8 isim gözaltına alındı

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 3. dalga operasyonda aralarında ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu 8 isim gözaltına alındı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Zehirde 3. dalga: 8 isim gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi. Önceki iki operasyonu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirirdi.

Gizem TürediGizem Türedi
UYUŞTURUCU BULUNDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı. Dünkü operasyonda gözaltına alınan Ahmet Akçay'ın, aynı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun şoförü olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.


Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan Ezgi Eyüboğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci'ye "esrar" mesajı | İstanbul'a geldi
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı
Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Park etmek lüks oldu: İSPARK’a zam yağmuru
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
İzmit'te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı | Hangi ülkeye ait?
Gram altın 2026'da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı: Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı
1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'ne! Bilal Erdoğan'dan çağrı: "Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor"
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronunu yapay zeka ele verdi
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Güllü'nün kızının İstanbul'a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Berat Albayrak'ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | "Hesaplara hemen el konulabilecek"